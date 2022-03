Chabelita desvela el delicado momento que atraviesa Isabel Pantoja

El cumpleaños del pequeño Alberto, que celebro sus 8 años el pasado 7 de marzo, sigue levantando ampollas en el seno de los Pantoja. Y es que tras la polémica felicitación de Kiko Rivera a su sobrino, se suma la ausencia de esta por parte de su abuela, Isabel Pantoja. Un gesto justificado por parte de Isa Pantoja, a través de ‘El programa de Ana Rosa’, asegurando que la tonadillera no le llamó porque no tiene teléfono en estos momentos.

Una explicación que no ha convencido a casi nadie, ni siquiera a su pareja, Asraf Beno. Y es por ello que la hija de Isabel Pantoja se ha visto obligada a justificarse este martes desde plató, asegurando que es un tema “súper complicado y difícil de explicar”. Pero Isa saca las uñas por su madre y confiesa una vez más que “no está bien y no tiene teléfono. Igual eso no sirve como excusa para vosotros, pero ella no está bien”.

Isabel Pantoja en una imagen reciente FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

“Lo que sé es que a lo mejor le han recomendado que no tenga teléfono para que no le saquen información”, ha añadido, “es mi madre y está en un estado que puede no ser consciente de todo lo que está pasando y mi deber como hija es estar aquí para cuando me necesite. Me dicen que ahora está bien”.

Por el momento Chabelita no ha ido a visitar a su madre a Cantora por petición de la propia tonadillera: “Ella me ha dicho que necesita su tiempo, que necesita estar con mi tío Agustín y que es mejor que no vaya. No lo entiendo pero lo respeto porque es mi madre”. Isa demuestra así, una vez más, su lealtad a Isabel Pantoja pase lo que pase.