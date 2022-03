Kiko Rivera, cansado, muestra sus mensajes con Isa Pantoja: “Basta ya de mentiras”

Las felicitaciones por el cumpleaños del hijo de Isa Pantoja siguen causando problemas familiares y críticas en televisión. “El programa de Ana Rosa” ha emitido hoy todas las imágenes en las que Kiko Rivera da su opinión a través de redes sociales y explica qué ocurrió realmente.

El periodista Pepe del Real anunció en el plató que ni Isabel Pantoja ni su hijo Kiko Rivera habían felicitado por el cumpleaños al hijo de Isa. Una afirmación que no sentó bien al DJ provocando que reaccionara en sus redes sociales.

Mensajes de Kiko Rivera enviados a su sobrino FOTO: Kiko Rivera Kiko Rivera

“No me gusta que salga la noticia de que cuando es mentira, que no lo haya públicamente no significa que no le haya felicitado”, señalaba Kiko Rivera tras la información de Pepe del RKLuego, dice sobre los ataques que está recibiendo Kiko no se calla tampoco. “No sé que más cojones hacer. Si hablas públicamente, te machacan. Si lo hago por privado, también. ¿Qué queréis? No lo entiendo”.

“Felicidades a mi Alberto, de parte de sus tíos y sus primos”, fue la felicitación que Kiko Rivera envió al móvil de su hermana y a la que la colaboradora de “El programa de Ana Rosa” respondía con un audio.

“Basta ya un poco de mentir, ¡basta ya!”, ha dicho el hijo de Isabel Pantoja. “No es con mal rollo ni nada, pero las cosas son cómo son”, sentencia públicamente sobre la información de Pepe del Real.