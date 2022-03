Antonio David pone condiciones a Telecinco para participar en ‘Supervivientes 2022′

Con ‘Secret Story: la casa de los secretos’ a punto de llegar a su fin, Telecinco ya ha puesto en marcha la maquinaria para preparar su próximo gran reality show. ‘Supervivientes 2022′ está a la vuelta de la esquina y ya empiezan a sonar algunos nombres de famosos como posibles nuevos concursantes. Agustín Pantoja o Carlota Corredera han sido algunos de los que más han sonado en los últimos días, pero todos los ojos están puestos en la candidatura de Antonio David Flores. Ahora, ha sido el propio malagueño quien ha revelado las condiciones que exige a la cadena para que su fichaje sea viable.

En un nuevo vídeo en su canal de Youtube, Antonio David Flores ha criticado que “en un programa de Telecinco donde me han destruido a mí y a mi familia, han estado debatiendo con absoluta normalidad cómo sería mi fichaje en ‘Supervivientes’”. El exmarido de Rocío Carrasco asegura que no tiene intención alguna de participar en el reality show más salvaje de la televisión, aunque ha puesto sobre la mesa una serie de condiciones que se tendrían que cumplir para que así fuera. En este momento, el caché es lo de menos para él: “No sería cuestión de negociar dinero, se trata de que me pidan perdón públicamente, para resarcir mi nombre y el de mi familia”.

Antonio David Flores en una imagen reciente FOTO: UAT GTRES

Antonio David reconoce que tiene algunos problemas económicos, “aunque en mi canal de Youtube voy ganando de forma humilde”. A pesar de que los ingresos que percibiría por participar en ‘Supervivientes’ supondrían una necesaria inyección para sus cuentas, el malagueño se resiste a colaborar con una cadena que, a su juicio, tanto daño le ha hecho. Además, otra de las condiciones que tendrían que cumplirse para que viajara hasta Honduras como concursante es que Mediaset cuente “la verdad sobre mi despido, que fue un negocio porque no había otra opción, ya que habían comprado el documental”.

El que fuera colaborador de ‘Sálvame’ mantiene que no hay nada que le haga de cambiar de postura, y recalca en varias ocasiones que “no me voy a bajar del carro, y mucho menos tirarme del helicóptero”. De este modo, Antonio David desmiente ser “el fichaje estrella de ‘Supervivientes’” y recomienda a la cadena y a la productora buscar a otro “porque no voy a estar”. De hecho, apunta a Rocío Carrasco y Fidel Albiac como posibles candidatos.