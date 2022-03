Ivonne Reyes, sin piedad contra Eva Zaldívar: “Límpiate la boca para hablar de mi hijo”

Anoche, tras un larga espera de silencio, Ivonne Reyes se sentó en ‘Viernes Deluxe’ para contestar a Pepe Navarro. Hace unos meses, el presentador se sentó en el mismo programa y dio una entrevista que no gustó mucho a la venezolana sobre ella y su hijo. Por este motivo, decidió acudir al programa y poner en su sitio a Navarro. “He decidido hablar ahora porque he esperado a que este señor acabase su gira televisiva. He querido reposar toda la información y ahora estoy dispuesta a desmentir todas las barbaridades que dice”, comenzaba así su intervención en el programa.

Ivonne Reyes vivió una de las noches más tensas que ha protagonizado en televisión. Sin pelos en la lengua, se mostró más segura que nunca y siguió afirmando que su hijo Alejandro es hijo de Pepe Navarro, a pesar de no querer hacerse ahora una prueba de ADN para demostrarlo: “Perdió su oportunidad, pasó su tren, ya ni su hijo ni yo nos vamos a hacer ningún test”, sentenciaba.

Ivonne Reyes y su hijo Alejandro

Lo que no se esperaba la venezolana es que entrase en directo la exmujer de Pepe Navarro, Eva Zaldívar, para desmentir todos los argumentos de Ivonne Reyes. Sin duda, la discusión que protagonizaron no dejó indiferente a nadie, ni a los colaboradores ni a la audiencia, que convirtieron el programa en tendencia toda la noche tras los duros ataques que se lanzaron mutuamente. “Habla de tus hijos que alguno no es de Pepe Navarro”, atacó la madre de Alejandro Reyes a Zaldívar.

“Ivonne sabe que su hijo no es de Pepe. Lo sé porque yo tonta no soy, ella sabe perfectamente de quién es el hijo. No lo diré porque este no es mi negocio. No voy a dar ninguna pista”, insinuaba la madre de los hijos de Pepe Navarro. El punto más álgido de la acalorada discusión fue cuando Zaldívar afirmó que “la prueba es negativa y ella lo sabe. Alejandro Reyes no forma parte de mi familia”. Este comentario hizo explotar a Ivonne Reyes. “Límpiate la boca para hablar de mi hijo, que es hermano de los tuyos”, le espetó de manera muy brusca a la exmujer de Pepe Navarro. ¿Terminará algún día este conflicto familiar?