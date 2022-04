Siguen los batacazos de Rocío Carrasco en Telecinco

Ayer por la noche, nuevo batacazo de Rocío Carrasco en Telecinco. Si el martes, la primera parte de “Rocío. Un año después de contar la verdad”, conseguía poco más del siete por ciento de la audiencia, ayer miércoles el resultado era todavía peor, un 6,1 y unos novecientos veinticinco mil espectadores. Fracaso total y enfado infinito en la cúpula de la productora, “La fábrica de la tele”, y en los altos directivos de Mediaset.

A la vista de las circunstancias, peligra la emisión de la segunda temporada del docudrama sobre la hija de Rocío Jurado, que lleva por título “En el nombre de Rocío”.

El éxito conseguido en las primeras entregas se fue diluyendo con el tiempo, y los siguientes documentales “rocieros”, incluidos los documentales sobre “la más grande” y los que emitieron bajo el título “Regresó a Montealto”, resultaron un completo fiasco. No se esperaban tal fracaso, creían que Rocioto era “la gallina de los huevos de oro”, pero ni logró captar audiencia como defensora del espectador de “Sálvame”, ni tampoco con su posterior guerra particular contra su ex marido, Antonio David Flores, y su familia materna.

Rocío es una apuesta a la baja, ha perdido apoyos y se ha generado enemigos. En Telecinco lo saben y prefieren no apostar fuerte por ella. Ya veremos si esto conlleva más retrasos en esa segunda temporada.