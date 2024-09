Belén Esteban desprecia a su compañera de plató, Aída Nízar

Su enemistad viene de antaño, de cuando ambas colaboraban en el extinto “Sálvame”, y el paso del tiempo no ha conseguido un acercamiento entre Belén Esteban y Aída Nízar. La antaño “princesa del pueblo” y la “reinona de Valladolid” vuelven a trabajar juntas a las órdenes de David Valldeperas y en el canal TEN, y desde su primer reencuentro ya saltaron chispas. La de San Blas dejó muy claro que no quiere saber nada de su enemiga y que prefería tenerla lejos. El problema es que el plató es demasiado pequeño y tienen que coincidir en el mismo sí o sí. No hay otro camino.

Aída Nízar TEN

Es evidente que este enfrentamiento interesa muchísimo a su director, porque ese tipo de peleas en directo atraen mucha más audiencia. Da igual que se lancen pullas, incluso que lleguen a tirarse de los pelos. Todo vale en este submundo de odio y desavenencias. Y estamos ante dos mujeres que parecen dos trenes de mercancías que no tienen freno y transitan por la misma vía. El choque es inevitable.



Belén Esteban, nos cuenta una persona que la conoce muy bien, desprecia profundamente a Aída, y ocurre lo mismo con esta última cuando le menciona a la Esteban. Imposible hacerles entrar en razones. Son polos que se repelen, enemigas para siempre.