Joaquín Prat pone en su sitio a Alejandra Rubio tras sacar los pies del tiesto

Alejandra Rubio está en el ojo del huracán y es que sus movimientos vuelven a provocar polémica. El hecho de que acudiese a las inmediaciones de la prisión de Turín a felicitar a su cuñado Prieto por su cumpleaños no ha sido tan bien recibido como ella creía. Por un lado, están las críticas por su gesto, cuando el joven está condenado a 12 años de cárcel por intento de asesinato. Por otro, por compartir la hazaña en redes sociales y, sobre todo, las críticas le llueven por su actitud con sus compañeros de ‘Vamos a ver’ cuando se enfrentó a las preguntas.

Las formas de actuar de la hija de Terelu Campos no fueron las más adecuadas. Se sintió juzgada y quiso frenar en seco a sus compañeros, dejando claro que ella no comercializa con su vida, aunque sí ha vendido exclusivas e incluso docuseries. Defiende también su faceta como influencer, lo que sí le lleva a exponer parcelas de su vida, pero ella pone límites tajantes sobre qué considera intimidad y cuándo no le importa compartirla con el mundo. Joaquín Prat no vio con buenos ojos su reacción y ya le dijo que se ubicase. Lo hizo, en parte, y pidió perdón por sus formas a través de un comunicado de urgencia. Ahora el presentador la ubica de nuevo, pues considera que sigue un poco fuera de plano.

Joaquín Prat pone de nuevo a Alejandra Rubio en su sitio

El presentador de ‘Vamos a ver’ ya trató de que entrase en razón: “Alejandra, a ver si ya de una vez te ubicas. A ver si te ubicas ya.Aquí no vienes con el enemigo, te hemos tratado siempre de maravilla. Si crees que estás con el enemigo, a lo mejor deberías replantearte qué es lo que quieres hacer, pero te tienes que ubicar, porque ahora lo veo y digo, madre mía”. Ella se excusó a través de sus redes sociales al ver que todo el mundo coincidía en que no había estado afortunada en sus palabras, al considerar que por escrito se haría entender mejor.

Después de este mensaje, Joaquín Prat ha vuelto a tomar el turno de palabra y ha respondido. Lo hace desde el mismo espacio de Telecinco. Tras leer el comunicado en directo, comienza: “Alejandra es una chica estupenda, que tiene ese caparazón, tiene esa coraza. Yo ayer le dije que tiene que ubicarse respecto a dónde trabaja. Cuando viene aquí somos compañeros, lo primero. A mí me dio un poco la sensación como de que, si dice o cuenta algo, alguien la va a traicionar y va a contar un ‘off the record’, va a decir algo que van a utilizar en su contra…”, se queja del cuidado de su colaboradora a la hora de tratar los temas que protagoniza ella o su familia, motivo principal por el que tiene un puesto fijo en el programa.

Carmen Borrego, su tía, sale en auxilio de su sobrina y ha querido romper una lanza a su favor. Quiere dejar claro que Alejandra Rubio tiene buenas intenciones y que en ningún momento pone en duda la conveniencia de la condena contra Pietro y Rocco Costanzia, sino que solo apoya a Carlo en su difícil momento. Y que se siente entre la espada y la pared al tratar este tema en el plató de ‘Vamos a ver’, al ver que el resto son contrarios a la defensa de sus cuñados.

“Ella se lo pasa muy bien cuando comenta realities, cuando está aquí, cuando va a los debates. Pero ella lleva muy mal todo lo que tiene que ver con su vida personal, familiar… por eso lo que le dijimos el otro día. Yo entiendo perfectamente que vayas a ver a tus cuñados, a gritarles felicidades. Pero si te resulta tan incómodo hablar de esas cosas que son tan personales, ¿para qué cuelgas un vídeo en redes sociales?”, le hace ver Joaquín Prat a Carmen la incongruencia en la que radica el cabreo de su sobrina y la forma de tratar a sus compañeros.

Además, Joaquín Prat no ve bien que no acepte críticas, como la que planteó Alessandro Lequio al defender la decisión judicial de condenar a Pietro y Rocco a 12 y 8 años de prisión: “De alguna forma pone en tela de juicio lo que dice la justicia”. Por otro lado: “Tenemos un trabajo privilegiado, bien pagado, mucho mejor pagado que el de muchos españoles que se levantan todos los días para ir a trabajar y esos también van con sus problemas: con la enfermedad de un familiar, con la no sé qué de Hacienda, con la hipoteca. Los problemas que todos tenemos y las vidas difíciles que todos hemos tenido en algún momento, se quedan ahí, porque venimos a trabajar para los que nos ven en casa. Dando gracias por la oportunidad, por poder hacer lo que nos gusta y que además nos paguen por ello”.