Carmen Borrego, sobre la portada de su sobrina: "No seré yo quien critique que alguien haga una exclusiva"

Carmen Borrego acudía anoche a la gala de los premios Beef, que se celebraron en la plaza de Las Ventas. Allí los medios quisieron conocer su reacción al embarazo de su sobrina, Alejandra Rubio. "¡No voy a dar ninguna rueda de prensa!", anunciaba Borrego ante el interés de la prensa por conocer su opinión. "Es una buena noticia, no es ningún drama. Y, oye, yo ya he dicho que fui madre con 23, fui una madre joven y encantada, y ella siempre ha querido ser madre".

Una noticia que según la hermana de Terelu Campos no le pilló por sorpresa. "¡Me sorprendió la de mi hijo cuando estaba casado e iba a ser papá! Pues claro". Sobre la exclusiva en "¡Hola!", afirma que "a mí en el reportaje me parece que están espectaculares de guapos los dos", además de defender a su sobrina de las críticas por haber hecho una exclusiva cuando dijo que jamás vendería su vida. "Ay, decimos tantas cosas a lo largo de nuestras vidas que luego cambiamos, que esa es una más. Yo creo que todo el mundo tiene capacidad de cambiar de opinión, que los momentos de la vida son distintos y que no seré yo quien critique que nadie haga una exclusiva", dijo lanzando una indirecta a su hijo, José María Almoguera y su nuera. "Son jóvenes, están enamorados y nace un niño del amor. Es lo más importante. Uno dice una cosa en su momento, luego cambia de opinión, las circunstancias de la vida cambian y yo creo que no tiene mayor importancia", añadió.

Borrego está convencida de que su sobrina "va a ser una madraza", aunque ahora "está nerviosa". "Yo le he dicho: 'No te preocupes por nada, que lo crío yo'. Más no le puedo decir". Sobre el futuro padre, Carlo Costanzia, no quiso hacer declaraciones porque "no lo conozco. Me parece un chaval estupendo. Y siempre que nace un niño fruto del amor, y están súper enamorados, es muy importante. Lo que me parece mal es que se tengan niños para arreglar una pareja, pero cuando un niño nace del amor siempre es un motivo de celebración".

Por último quiso añadir que si su madre, María Teresa Campos, viviera en este momento "estaría encantada" con la noticia: "Ella ya le había dicho a sus nietos que quería ser bisabuela, incluida a Alejandra y ella sería muy feliz en estos momentos y me duele que no pueda vivir el momento feliz de su nieta".