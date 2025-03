Isabel Rábago aclara su inestable situación laboral: “Voy a luchar por lo que me corresponde”

La salida de Isabel Rábago de Mediaset fue tan inesperada como polémica. No se anunció nada por parte de la cadena y se esperó que nadie notase su evidente ausencia. De ser uno de los rostros más populares de sus platós, pasó a ser una más de la lista de víctimas. Al no haber una versión oficial que explicase lo sucedido, surgieron infinidad de escenarios alternativos a modo de especulaciones y conspiraciones para dar contexto a la marcha de la periodista. Una considerada por muchos como la mejor profesional que había en sus corrillos, como así quiso dejar claro Kiko Matamoros cuando la bomba estalló. Ella misma tuvo que tomar la palabra, no tanto para aclarar los motivos de su despido, sino más bien para negar algunas de las versiones que terceros habían puesto sobre la mesa y que se alejaban de la realidad. Tanto, que consideraba que se estaba atentando contra su derecho al honor.

Isabel Rábago en el plató de 'Vamos a ver' Mediaset

Ahora, meses después, vuelve a reaparecer. Eso sí, no lo hace en ningún plató de Telecinco y, según consideran muchos, lo hace echando más leña al fuego. Son cada vez más los que en redes sociales ven sus movimientos virales como supuestos ataques a la que fuese su cadena y también a la productora Unicorn Content, de la que Ana Rosa Quintana es propietaria. Por ejemplo, la semana pasada, la periodista consideró “ridículo” que se registrase el nombre de ‘Algo Pasa’ a espaldas de aquellos que se esconden del perfil de Instagram que tantas exclusivas da sobre televisión. Un servicio que nutre a muchos compañeros y que tanto respeto se ha ganado en el sector, que ha sido entendido por muchos como una jugarreta. Pero el nuevo vídeo publicado por Isabel Rábago ha supuesto todo un boom, convirtiéndose en un fenómeno viral al estar replicándose por doquier, entre aquellos que la apoyan y esos otros que optan por criticar sus palabras.

Isabel Rábago ha entendido necesario explicar su situación laboral actual, después de que desapareciese sin previo aviso de los platós de Mediaset. Lo hace a colación del mensaje anterior, explayándose más sobre su opinión y su propio destino: “Cualquier tipo de comentario se extrapola a mi situación actual con Mediaset y con Unicorn”, se queja la periodista de la repercusión que tuvo su post viral. Se explica: “A mí me parece ridículo que alguien de Mediaset esté tan obsesionado con el perfil de ‘Algo Pasa TV’ como para que haya registrado esa marca. Es simplemente eso. ¿Significa que yo arremeta contra Mediaset? No, porque Mediaset ha sido mi casa durante veinte años”, aclara en primera persona hablando a cámara para que nadie malinterprete una frase escrita, como así sucedió la pasada semana.

“No tengo nada en contra de mi todavía productora, de la que sigo cobrando”, desvela para sorpresa de muchos Isabel Rábago. Al parecer, como ha detallado, tiene aún contrato con ellos, pues se le renovó de forma automática y sigue en nómina. No es quizá la situación más cómoda para ella, de ahí que esté tratando de ver cómo “desvincularse en las mejores condiciones”. Pide responsabilidades por los errores que se han cometido con ella, pues no está conforme con cómo ha sido tratada, pero dice no tener nada en contra con la cadena, la productora o nadie que forme parte del equipo que en su momento fueron sus compañeros: “Voy a luchar por lo que creo que me corresponde. Nada más. No es nada personal, son negocios”, matiza. Hasta que esto no se solvente ella no podrá volver a trabajar en televisión, al menos así lo aclara ella misma, pero sabe que trabajo no le faltará con tan buenas referencias que tiene y tanto cariño del público acumulado durante veinte años al servicio de la información.