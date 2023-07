Kiko Hernández a Shakira: "No das ejemplo a tus hijos"

A principios de semana algunos de los colaboradores del programa estrella de Mediaset se adentraron en Miami para comenzar una nueva etapa de proyectos y trabajos televisivos. Uno de los programas a los que asistieron fue el talk show estadounidense en español de Univisión: '¡Siéntese quien pueda!'. En este nuevo entorno Kiko Hernández se dio a conocer arremetiendo contra Shakira.

Hace pocos días la artista asistió a la entrega de Los Premios Juventud, gala creada por Univisión -la misma cadena de televisión del programa al que asistieron los colaboradores españoles-. A dicha gala, en la que la cantante consiguió 8 de los premios al entretenimiento, asistió con sus dos hijos como acompañantes.

Este viernes los colaboradores Kiko Hernández,María Patiño y Chelo García Cortés iniciaron la promoción del nuevo 'docureality' en el ya mencionado talk show. Kiko Hernández no perdió la oportunidad para criticar la decisión de Shakira, afirmando que “eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos, no das ejemplo a la sociedad”. Para el colaborador televisivo Shakira está exponiendo públicamente a sus hijos y eso no tiene excusa aunque tengas “cien mil fans, cuatrocientos mil fans, dos millones de fans…”

Por su otra parte, Chelo García, que también hacía su primera aparición en la televisión de Miami, salió en defensa de la cantante cuestionando que cómo era eso exponer a sus hijos y no “lo que hace Piqué llevando a sus hijos a las fiestas del Barça”.

El viaje de los colaboradores a Miami ha generado un gran impacto en las redes sociales que se han llenado de fans comentando las primeras apariciones de los tertulianos. Y sobre todo de fans de Belén Esteban que ya la consideran un personaje icónico de ‘¡Siéntese quien pueda!’. El nuevo “Sálvame en América”.

El triunfo de ‘Sálvame’ en Miami

Y es que ya el jueves salió el tema de Shakira.La tertuliana Belén Esteban mostró entonces cierta admiración hacia su destreza musical y cómo ha sabido usarla para contar su versión de la historia con Piqué. “Yo estoy con Shakira totalmente” afirmaba la de Paracuellos.

Lucho Borrego, colaborador del programa de Univisión, no pudo evitar soltar el deseo de que le “hubiera gustado que le hubieras hecho una canción a Jesulín”. Ante esto Esteban no pudo guardar silencio y afirmó que “a este le hubiera dedicado un álbum entero en vez de una canción”.