Lydia Lozano, lejos de la televisión por culpa de la salud: “Estoy fatal, horrible”

El final de ‘Sálvame’ dejó a sus estrellas sin saber muy bien qué paso dar. Algunas de ellas tuvieron suerte y encontraron trabajo en cuestión de semanas, como es el caso de Lydia Lozano, que se aventuró con Netflix a viajar por el mundo en busca de oficio. Después regresó a España y TVE le dio la oportunidad de continuar brillando en un plató de televisión, siendo ‘Mañaneros’ su nuevo hogar. Su fichaje por el programa presentado por Jaime Cantizano fue muy celebrado por todos el pasado mes de noviembre. Sin embargo, poco después ha desaparecido del plano y han comenzado a surgir dudas sobre el motivo que le mantiene fuera de las cámaras. ¿Qué le ha pasado? La salud le ha jugado una mala pasada.

Lydia Lozano y Kiko Hernández en 'Sálvese quien pueda' Netflix

La periodista ha sido víctima del virus que circula a sus anchas estos días por las calles. Aun no se ha precisado con exactitud si tiene gripe, coronavirus o un constipado, eso es privado hasta que ella decida romper el misterio. Lo que sí se ha confirmado ya es que un bache de salud le impide llevar una vida con total normalidad, como así ha adelantado ‘El Televisero’ y después ha confirmado el propio programa de la televisión pública: “Lydia Lozano, atrapada por los virus”, decía Jaime Cantizano con la intención de tranquilizar a la audiencia, que cada vez insistía más en conocer qué le había sucedido a su nueva estrella.

“Con esta tos te puedo decir cómo estoy. Estoy fatal, horrible”, confesaba la propia Lydia Lozano a través de una llamada telefónica con ‘Mañaneros’. La periodista ha detallado que “empecé a sentirme mal. El martes ya tenía una tos… y fue llegar a casa y tener un frío y un mal cuerpo que me di una ducha ardiendo y ahí ya caí. Me he hecho la prueba del covid y de la gripe A, pero la gripe que tengo no la he pasado en mi vida. El dolor de cuerpo, de garganta, vómitos… es que lo tengo todo. Estoy entre el cuarto de baño y la cama”. Es por ello que permanecerá alejada del foco durante al menos un tiempo más, hasta que recupere la salud perdida y pueda continuar generando buenos momentos ante las cámaras.

Lydia Lozano se desplaza hasta 'La Palma' Mediaset

Y la cosa promete y es que Lydia Lozano ya suena con fuerza como una de las estrellas de ‘Baila como puedas’, el nuevo talent de TVE. La pasión de la periodista por bailar es de sobra conocido, pues es la creadora de unos movimientos únicos conocidos por todo el mundo como “el chuminero”. Ahora sus contoneos de cadera serán analizados con lupa por un jurado de profesionales en la materia, que valorará sus actuaciones junto a los otros 7 concursantes que se suman al reto del ente público, entre los que ya militan Fabiola Martínez, Sabrina Salerno o el Maestro Joao, a la espera de conocer la lista completa.