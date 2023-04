Marta Riesco vuelve a la carga contra 'Sálvame' y saca las garras por Laura Escanes

Una de las noticias del día ha sido la polémica entre Laura Escanes y 'Sálvame'. La influencer ha sido objeto de uno de de los últimos vídeos del programa y no le ha sentado nada bien a la 'it girl'. Todo este conflicto comenzó ayer, cuando el espacio de Mediaset emitió unas controvertidas imágenes de la catalana, donde enseñaba partes de sus intimidades al agacharse por un desliz mientras grababa un anuncio publicitario. Tras esto, la exmujer de Risto Mejide estalló contra el magacín, perteneciente a la misma productora de los dos programas del padre de su hija.

"Señores directores de 'Sálvame', presentadores y colaboradores. Tengo algo que decir con mucha tristeza e impotencia", comenzaba escribiendo la influencer en un story de su cuenta de 'Instagram'. "Empezando por lo asqueroso que me parece que haya un fotógrafo esperando a que me caiga o me agache para hacer una foto de mi culo y de mis bragas. Y siguiendo por lo repugnante que es que, posteriormente, haya unos hombres decidiendo cuál es el contenido que se va a emitir esta tarde y crean que es buena idea publicar estas fotos. ¿Con que intención?", cargaba duramente contra 'Sálvame', denunciando lo sucedido. "Poco más que comentar. Dais asco. Y luego vais de feministas. 2023 y que sigan pasando estas cosas es algo alucinante", zanjaba. Horas después, Laura Escanes volvía a retomar el asunto en sus redes, asegurando que "el tono del vídeo también deja mucho que desear."

Después de estos durísimos mensajes, ni 'Sálvame' ha pedido una disculpa, ni Risto Mejide, trabajador de 'La fábrica de la tele', ha salido en defensa de la madre de su hija pequeña Roma. Pero la que sí ha querido pronunciarse sobre el asunto ha sido Marta Riesco, persona que se podría considerar otra "víctima" del espacio, o al menos la periodista lo ha vivido así. La periodista se ha sentido muy identificada por lo sucedido con Laura Escanes y ha sacado las garras por la influencer. "Simplemente decir que todo mi apoyo a Laura Escanes, que me parece una vergüenza el vídeo, el tono del vídeo y todo lo demás. Es una vergüenza, estoy absolutamente... escandalizada no, porque es algo que suelen hacer, pero sí indignada", ha comenzado diciendo la pareja de Antonio David Flores en un story.

"Habría estado genial que todas las personas que estaban en el plató, todas esas mujeres, el redactor del vídeo, que es el mismo que hacía los vídeos riéndose de mí, que es Germán González, se negaran o dijesen que esto atenta contra la mujer y contra la dignidad de una chica que está trabajando en la calle y que seguramente lo último que querría es que se hiciera mofa o risa de la circunstancia en la que se encontraba", ha acusado, sin ningún tipo de pudor, a los trabajadores del programa. Para terminar, Marta Riesco ha sentenciado, otra vez, a 'Sálvame': "Me parece lamentable por parte del que monta el vídeo, del que lo permite y por parte de los colaboradores que no dicen ni mu".