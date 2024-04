Sonia Ferrer y Amor Romeira protagonizan un tenso enfrentamiento por la transfobia: "Te admiraba, pero ahora no quiero ser como tú"

Sonia Ferrer y Amor Romeira han protagonizado uno de los enfrentamientos más comentados de este año en el programa "En boca de todos" por la transfobia. Cara a cara, la colaboradora de "Fiesta" no ha dudado en sentenciar a la presentadora por su opinión de la ley trans, volviéndose viral en cuestión de minutos.

Todo comenzó cuando hace unos días, Amor Romeira confesó que "en mi vida yo había recibido tanta transfobia como la que vivo en 2024". "En parte ha sido culpa de Sonia Ferrer, para que lo sepa ella. Yo ya no soy una mujer trans, yo ahora me denomino jabalí", añadió la canaria. Tras esto, ambas se encontraron ayer cara a cara en el plató de "En boca de todos".

"Este debate no es igualitario. Se ha legislado para que yo esté atada de pies y manos y se me puede sancionar por decir que creo que nadie nace en un cuerpo equivoca", comenzó defendiéndose Sonia Ferrer, insistiendo en que "yo no siento rechazo a las personas transexuales". "Me hubiese gustado que hubiesen tenido el apoyo necesario para que personas como tú, que han llegado a hacer un cambio de sexo, no necesitasen medicación de por vida y de mutilarse. Creo que hay un cáncer en esta sociedad que son los estereotipos sexistas y los roles de género", añadió la presentadora catalana." Antes ya había una ley trans que regulaba esto y sólo necesitabas un certificado médico pasando por una valoración psicológica que confirmase que había ese malestar", y ahora, según Sonia Ferrer, en la actualidad "ser mujer es un sentimiento y vemos a muchos hombres que ni cambian de nombre ni de aspecto pero se consideran mujeres", asunto que considera un "escándalo".

Tras escuchar los argumentos de la presentadora, Amor Romeira coincidió en una idea con ella: "Creo que la ley trans está hecha para las personas trans. Estas personas de las que hablas están haciendo un uso fraudulento de la ley y en esto estoy totalmente de acuerdo contigo". Después de esta primera declaración, comenzó la lluvia de zascas por parte de la canaria: "Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo". "No son mutilaciones. Tú te has operado el pecho y no se dice que te has hecho un desgarro muscular en las mamas", sentenció a Amor a Sonia Ferrer. "Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú", finalizó la exconcursante de "Gran Hermano".

Amor Romeira, tras el tenso desencuentro con Sonia Ferrer, publicó el vídeo en su perfil de Instagram junto al siguiente texto: "¡Ay mamá! Hoy he recibido muchos mensajes poniéndome: "Mamá Mensi estará muy orgullosa de ti, y de esa forma de debatir como una señora, con educación y templanza". ¡Y sé que sí! Porque siempre me pediste que pusiera el cuerpo, que fuera activista, que ayudara a tod@s los que no han tenido mi suerte.¡¡Y aquí estoy mamá!! Siendo altavoz y más fuerte que nunca". El post se ha llenado de miles de comentarios apoyando a la canaria de numerosos rostros conocidos como Jedet, Tamara Gorro, Rosa Benito o Agonay, entre otros muchos fans y personas del colectivo, aplaudiendo cada una de sus palabras en "En boca de todos".

Sonia Ferrer, tras haber sido tachada de "tránsfoba" después de su encontronazo con Amor Romeria, ha reaccionado en su cuenta de X a los numerosos mensajes que ha recibido en las últimas horas sobre el asunto. "Últimamente me tienen el IG sucio, sucio", ha escrito en un tweet junto a un pantallazo de comentarios contra ella.