David Bustamante abandona su adosado para mudarse a un chalé de alquiler

David Bustamante ha recogido sus bártulos y ha hecho las maletas, pero no precisamente para irse de vacaciones. El verano es la temporada fuerte de los artistas, que recorren la geografía española compartiendo su talento con su público, con conciertos repartidos por distintas ciudades. Pero este tampoco es el motivo por el que el cantante ha dejado su exclusiva vivienda en Boadilla del Monte, Madrid, que comparte con su novia, Yana Olina. Lo cierto es que, tal y como señalan desde ‘Informalia’, ha iniciado una mudanza para iniciar una nueva vida en una nueva residencia. Eso sí, esta vez de alquiler.

El cántabro y la bailarina han abandonado el lujo que les rodeaba en tan exclusiva zona de Madrid. Ya no ocupan la vivienda de propiedad en la refugiaban su amor, valorada en más de un millón de euros. En su lugar, ahora emplazan sus días en un nuevo chalé, muy cercana al lugar en el que han estado viviendo los últimos años. Un movimiento inmobiliario que ha despistado a propios y extraños, pues deja su casa en propiedad para irse a una de alquiler en la misma zona. ¿A qué responde este cambio de domicilio?

David Bustamante y Yana Olina se mudan a un chalé

Desde el citado medio plantean la posibilidad de que el cantante haya recaído en esta nueva vivienda de manera temporal. Su intención no sería estar de alquiler por mucho tiempo, pues parece un paso atrás en sus exclusivas comodidades. Sí que tiene jardín propio y ambas residencias cuentan con todo lujo de detalles para hacer que sus inquilinos vivan a cuerpo de rey.Pero han renunciado a la piscina privada, algo que extraña a todos especialmente ahora en verano, en plena ola de calor y con los termómetros echando humo.

David Bustamante se instaló en Boadilla del Monte en un adosado de lujo cuando rompió su matrimonio con Paula Echevarría, allá por el año 2017. Aquí se instaló también la prensa, a sus puertas, tratando de conocer cómo le sonreía la vida cuando se alejaba de su esposa y su hija. Pero más aún cuando comenzaron a desfilar mujeres por aquí, como fue el caso de Ares Teixidó y más tarde Yana Olina. Ambas negadas desde un principio como parejas, para que el tiempo finalmente desvelase que se trataba de una “mentirijilla”. Y es que con la bailarina ya lleva siete años de relación, viviendo bajo el mismo techo y ya, al fin, sin esconderse.

Ahora dan un paso más en su romance, haciendo las maletas para iniciar una nueva etapa en la misma zona de Boadilla del Monte. Un movimiento que ha despertado el interés de todos, pues se desconoce a qué responde este cambio de domicilio. Por el momento, David Bustamante ha preferido dar la callada por respuesta y no arrojar luz sobre su decisión.