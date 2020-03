Hoy llega el Supermartes, claves para entender lo que va a suceder

Cinco candidatos a la nominación presidencial del Partido Demócrata se ponen hoy a prueba en las urnas en este Supermartes. En estas primarias en más de una docena de estados están en juego 1.357 delegados, es decir, más de dos tercios de los necesarios para ganar la nominación. Sin embargo, los espertos auguran que este Supermartes es diferente, y podríamos seguir sin tener claro quién será el rival demócrata de Donald Trump en las presidenciales de noviembre.

Así lo expone Justin Whitely Holmes, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Northern Iowa. Para Holmes, al estar tan abierta la carrera, y con dos candidatos tan bien posicionados, podríamos acabar con una “convención abierta”. Preguntamos al profesor estadounidense las claves de este Supermartes demócrata.

¿Qué candidato se beneficia más por el abandono de Pete Buttigieg?

Es difícil de decir, pues no se han realizado sondeos desde que Pete Buttigieg dejase la carrera el domingo por la noche. Algunas encuestas preguntaron por las segundas opciones de los votantes, pero no son consistentes. En una de ellas se afirmó que el 21% de los simpatizantes de Pete Buttigieg elegirían a Sanders y el 19% a Biden. Creo que, en general, ayuda a Joe Biden de una forma indirecta. Y es que el mínimo para lograr delegados es el 15%, por lo que esto permitirá en algunos estados que Biden pueda pescar delegados en los que tenía entre 12 y 14%.

También podría ayudar a Elizabeth Warren a pasar el umbral en algunos estados. Esto será problemático para Sanders, incluso si gana, porque necesita una mayoría rotunda en la convención. Cualquiera que sume delegados es un obstáculo para Bernie Sanders y puede que lleve a una convención abierta.

¿Y con la marcha de Amy Klobuchar?

Creo que beneficiará a Sanders, pues era segundo en el único estado que iba a darle delegados a Amy Klobuchar, Minnesota. No había manera de que llegase a la nominación y sus fondos se estaban secando. Incluso si respalda a Biden, no creo que le ayude mucho entre sus votantes.

¿Puede Michael Bloomberg ganar hoy o al menos, terminar mejor posicionado que Joe Biden?

Las encuestas muestran que puede ser bastante competitivo -y que incluso puede ganar- en varios estados, pero en general, no creo que sea algo a tener muy en cuenta.

Debería ser el final de Bloomberg, pero como se autofinancia la campaña, puede quedarse compitiendo durante mucho tiempo.

¿Qué pasará con Elizabeth Warren?

Podría ser su final, pero ella envía señales de que se mantiene en la carrera para bien.

Normalmente, en los Supermartes, ¿podemos saber ya quién será el candidato a la nominación? ¿Es 2020 diferente?

Muy a menudo este es el caso. Incluso si no tenemos una predicción al 100%, tiende a estrechar el campo, y durante muchos años, sí que ha catapultado a algún candidato a un liderazgo incontestable. No creo que 2020 nos dé algo así. Probablemente, la conclusión sea que esta es una carrera de dos (entre Bernie Sanders y Joe Biden), pero no creo que nos dé una imagen muy clara.

El otro asunto importante es que cada vez parece más probable que ninguno de los candidatos consiga una mayoría de delegados, por lo que la convención se convertirá en realmente importante.

¿En qué estados es Bernie Sanders más fuerte?

En la mayoría, pero tanto California como Texas son los más importantes porque tienen un enorme número de delegados.

¿Y Joe Biden?

El ex vicepresidente Joe Biden obtendrá una gran victoria en Carolina del Sur, lo que podría sacudir la carrera. Ha cambiado la narrativa en la Prensa, esto combinado con el abandono de Buttigieg y Klobuchar, podría lograr que más gente cambie su voto a favor de él. Parece mucho más fuerte que hace semanas.