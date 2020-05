Italia en imágenes: así ha sido la esperada reapertura

Italia fue la zona cero de la pandemia en Europa. A principios de marzo, el Gobierno de Giuseppe Conte decidió tomar la impopular medida de cerrar el país. El confinamiento llegaba a la vida de los italianos y con ello el cierre de la mayoría de industrias, servicios y comercios. El estilo de vida de los italianos cambiaba completamente. La muerte se apoderaba de las conversaciones italianas y el coronavirus se cebaba con las residencias de ancianos y el norte del país. Tras más de 31.908 muertos y 70 días de encierro, los italianos disfrutan de la manida “nueva normalidad”.

A continuación, las mejores imágenes de la reapertura italiana y su esperado paso a la “Fase 2”.

Un café en el Panteón

Reabren las cafeterías y terrazas de algunas de las zonas más bellas de la capital italiana. A los bares y restaurantes de Roma se les ha permitido hoy levantar la persiana y servir a los clientes. Eso sí, hoy había más locales que turistas, una estampa atípica en la ciudad.

De compras en Gucci

Ya se puede disfrutar otra vez del lujo de la milla de oro romana. Las tiendas de la Via dei Condotti y de la Via Borgognona han abierto hoy sus puertas. Eso sí, antes de entrar, a los clientes se les realiza un examen térmico y se comprueba su temperatura con una cámara termal. En el interior se recomienda no tocar.

Un macchiato en barra

Si algo define a los italianos es su gusto por el buen café. Además, una de sus costumbres más famosas es tomarse el equivalente a un cortado o un solo, en taza pequeña en la barra. Eso sí, con las nuevas medidas y restricciones nadie dará un codazo a otro cliente mientras acaba la última gota de su espresso. Se debe respetar una distancia de un metro entre clientes.

Homenaje a Juan Pablo II en el Vaticano

El Papa Francisco ha ofrecido una misa en homenaje a Juan Pablo II el día en el que ha reabierto sus puertas la basílica de San Pedro. Treinta fieles han sido los afortunados en poder asistir a este especial homenaje con motivo del 100º cumpleaños de Juan Pablo II.

Un paseo en góndola

Los gondoleros han vuelto a transportar a clientes por los preciosos canales de Venecia. Al uniforme de gondolero se han unido las mascarillas y los guantes. Sin turistas ni carnavales, varios grupos de gondoleros se dedicaron a repartir alimentos a los hogares de los vecinos más ancianos de la romántica ciudad.

Las terrazas de San Marcos

Los prohibitivas cafés y restaurantes de la Plaza de San Marcos, en Venecia, han levantado la persiana hoy. El famoso Gran Caffe Chioggia ha preparado a primera hora su privilegiada terraza.

Peluquería y manicura

Con nuevas medidas de seguridad y distanciamiento social, los italianos han vuelto hoy a las peluquerías entre mamparas, mascarillas y guantes. Entre los servicios más demandados hoy, el corte, el tinte y las manicuras.

Paseo por la Lucca medieval

Las calles de la ciudad de Lucca se han llenado hoy de transeúntes a pesar de lo angosto que es el centro de esta localidad medieval. Sus habitantes deseaban por fin pasar a la “Fase 2” y se ha dejado notar esta mañana.

Reencuentro con amigos

Algo muy esperado por los italianos era también el poder juntarse con amigos, personas con las que ni se conviviera ni se fuera familiar. Aquí varias amigas disfrutan de un paseo por el centro de Roma y de un “selfie” con mascarilla con el Coliseo de fondo.