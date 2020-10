El tratamiento con esteroides de Trump añade confusión sobre su estado de salud

La última intervención del equipo médico de Donald Trump ha sido administrar al presidente dexametasona, un esteroide que está probado, gracias al ensayo Recovery del Reino Unido, para beneficiar a los pacientes con Covid-19 que tienen dificultades respiratorias.

Pero la decisión de administrar el esteroide ha sumado confusión sobre el estado de salud del presidente. Normalmente, la dexametasona se reserva para pacientes que han estado enfermos durante al menos una semana y cuyos niveles de oxígeno son bajos.

Peter Openshaw, profesor de medicina experimental en el Imperial College de Londres y miembro del Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes del gobierno del Reino Unido, asegura a The Guardian que: "Es inusual comenzar a tomar esteroides con una duración relativamente corta de la enfermedad. Normalmente está reservado para personas que han tenido síntomas durante una semana o más y que están sufriendo insuficiencia respiratoria ".

Los médicos dijeron el domingo que el viernes y el sábado los niveles de saturación de oxígeno de Trump habían caído dos veces por debajo del 94%, el rango habitual es del 95 al 100%. Pero en respuesta a una pregunta sobre si el nivel alguna vez cayó por debajo del 90%, el médico de la Casa Blanca, Sean Conley, dijo que nunca había llegado a los 80. La afirmación del médico ha provocado preocupación entre algunos médicos sobre el estado del presidente. Nicholas Christakis, médico y sociólogo de la Universidad de Yale, dijo: “O está más enfermo de lo que han dicho y claramente justifica la dexametasona, o no está tan enfermo, y por lo tanto ponerle ese tratamiento es irresponsable”.

El ensayo de Recovery descubrió que el fármaco mejoraba las posibilidades de supervivencia y acortaba las estancias hospitalarias entre los pacientes con niveles de oxígeno en sangre lo suficientemente bajos como para necesitar tratamiento con oxígeno, y funcionó aún mejor en pacientes que requirieron ventilación.

La confusión sobre su tratamiento se produjo un día después de que Trump saliera del hospital para saludar a sus seguidores. Es posible que Trump estuviera un poco más pálido de lo habitual, pero no parecía demasiado fatigado, no le costaba respirar y no había evidencia de tos.

El equipo médico de Trump siguió esquivando muchas preguntas el domingo, como el momento específico en que al presidente le bajó el oxígeno y el impacto de la enfermedad en sus pulmones. Cuando se le preguntó repetidamente sobre lo que encontraron las pruebas de exploración pulmonar y si había signos de neumonía u otros daños, Conley respondió: "Estamos rastreando todo eso. Hay algunos hallazgos esperados, pero nada de gran preocupación clínica ". Conley tampoco ha especificado dónde se encuentra Trump en el “curso de la enfermedad” de COVID-19. Los días siete a diez suelen ser un momento de mayor preocupación, dijo.