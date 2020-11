La predicción de Bernie Sanders sobre la noche electoral que se ha cumplido

El senador y excandidato demócrata a la presidencia, Bernie Sanders, predijo exactamente lo que iba a pasar hoy el pasado 23 de octubre. Fue durante una entrevista con Jimmy Fallon y hoy es “trending topic” en Twitter.

Si te has despertado y no entiendes lo que está ocurriendo con las #Elecciones2020 en EEUU, es exactamente lo que predijo Bernie Sanders.



En español y en resumen: Trump está intentando que se queden millones de votos sin contar para intentar ganar haciendo trampas.



HILO 👇 pic.twitter.com/4mjYaJTncf — Pablo Echenique (@pnique) November 4, 2020

Explicaba Sanders por qué es importante hacer el recuento de hasta el último voto por correo y ya preveía la estrategia de Trump. Fallon le preguntó: “Aunque la elección es el 3 de noviembre y se ha dicho que no sabremos los resultados hasta días después, ¿cuándo crees que sabremos los resultados?”.

Y Sanders contestó: "Jimmy, planteas un punto importante y espero que el pueblo estadounidense lo entienda, porque es algo que me preocupa. Mi opinión es que todos los votos deben contarse. Por razones que no tengo tiempo para abordar esta noche, sospecho que vamos a tener una situación en estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin y otros estados, donde se van a recibir enormes cantidades de votación por correo. Y a diferencia de estados como Florida o Vermont, no pueden, por desgracia, comenzar a procesar esas papeletas hasta el día de las elecciones o tal vez cuando cierren las urnas. Eso significa que tendremos estados con millones de votos por correo. Esa mi preocupación. Lo que muestran las encuestas, y lo que han demostrado los estudios, es que, por la razón que sea, es más probable que los demócratas voten por correo. Es más probable que los republicanos acudan en las urnas el día de las elecciones. Es probable que los primeros votos que se cuenten sean los de las personas que acudieron el día de las elecciones, que serán republicanos . Y he aquí mi miedo. Yo no sé qué va a pasar ni nadie lo sabe, pero podría pasar que a las 10 en punto de la noche ese día, Trump vaya ganando en Michigan, en Pensilvania, en Wisconsin y aparezca en televisión y diga: 'Gracias América por reelegirme. Se acabó. Que tengáis un buen día. Pero al día siguiente, y al otro, todos esos votos por correo se empiezan a contar y resulta que Biden ha ganado esos estados. Y entonces, Trump sale y dice: ‘¿Veis? Os dije que ha habido fraude, que esos votos por correo no son válidos y no vamos a dejar la presidencia’. Ese es el miedo que yo y otras muchas personas tenemos”.

Y eso es exactamente lo que está ocurriendo: Trump denunció este miércoles un “fraude” electoral sin aportar pruebas y amenazó con recurrir al Tribunal Supremo para detener el recuento de votos, mientras su rival, Joe Biden, pedía paciencia hasta tener los resultados, algo que puede llevar días.