Tras felicitar a Biden, Macron recibe a Pompeo en el Elíseo

El presidente francés, Emmanuel Macron, se enfrenta hoy a una situación algo incómoda: reunirse con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, del Gobierno de Donald Trump, después de haber felicitado al presidente electo Joe Biden por su victoria electoral.

Ninguna de las partes dijo mucho por adelantado sobre la visita de bajo perfil del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a París, el punto de partida de una gira por siete países de Europa y Oriente Medio.

La oficina de Macron describió la parada planeada de Pompeo el lunes en el Palacio del Elíseo como una visita de “cortesía”. No se programó una conferencia de prensa, aparentemente queriendo evitar la posibilidad de que los periodistas le pregunten a Pompeo o a Macron sobre sus visiones opuestas sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos.

Pompeo no ha aceptado la derrota electoral de Trump. Macron ya ha hablado por teléfono con Biden para felicitarlo.

El viaje de Pompeo tiene como objetivo apuntalar las prioridades de la administración saliente de Trump. Desde París, se esperaba que viajara a Turquía. El viaje también incluirá visitas a asentamientos israelíes en Cisjordania que han sido evitados por anteriores secretarios de estado. Antes de las reuniones programadas con Macron y su ministro de Relaciones Exteriores, Pompeo depositó un ramo de flores rojas, blancas y azules en un monumento a las víctimas del terrorismo en el Hotel des Invalides. La ceremonia duró aproximadamente un minuto.

PARIS (AP) — French President Emmanuel Macron faced the potentially uncomfortable position Monday of meeting U.S. President Donald Trump’s top diplomat, having already congratulated President-elect Joe Biden for his election victory.

Neither side said much in advance about U.S. Secretary of State Mike Pompeo's low-profile visit to Paris, the starting point of a seven-country tour of Europe and the Middle East.

Macron's office described Pompeo's planned stop Monday at the presidential Elysee Palace as a “courtesy” visit. No press conference was scheduled, seemingly ruling out the likelihood of journalists getting to ask Pompeo or Macron about their conflicting visions of the U.S. election outcome.

Pompeo has not accepted Trump's election defeat. Macron has already spoken by phone with Biden to congratulate him.

Pompeo's trip is aimed at shoring up the priorities of Trump's outgoing administration. From Paris, he was expected to travel to Turkey. The trip will also include visits to Israeli settlements in the West Bank that have been avoided by previous secretaries of state.

Before the scheduled meetings with Macron and his foreign minister, Pompeo laid a bouquet of red, white and blue flowers at a memorial to victims of terrorism at a Paris landmark, the Hotel des Invalides.

The ceremony lasted about a minute.