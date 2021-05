“A mi hijo le han roto la nariz”, avisa el padre del periodista bielorruso “secuestrado”

El padre del periodista disidente Roman Protasevich dijo que cree que su hijo fue obligado a admitir su culpabilidad y parecía tener la nariz rota. El bloguero con sede en Lituania y su compañera, Sofia Sapega, fueron detenidos después de que Bielorrusia desplegara un avión de combate para interceptar un avión de Ryanair que volaba de Atenas a Vilna y desviarlo a Minsk el domingo en una acción condenada por la Unión Europea y el Reino Unido. Estados Unidos.

Protasevich, de 26 años, que apareció en varios canales de la aplicación de mensajería Telegram el lunes, reconoció haber jugado un papel en la organización de disturbios en Minsk el año pasado. Para su padre, Dzmitry Protasevich, los comentarios del video parecían ser el resultado de la coacción. “Es probable que su nariz esté rota, porque la forma ha cambiado y tiene mucho maquillaje. Todo el lado izquierdo de su cara tiene maquillaje”, dijo el padre de Protasevich a Reuters en una entrevista en ruso el lunes por la noche desde Wroclaw, Polonia, donde viven él y su esposa.

Y llega el primer video de Roman Protasevich ya detenido. Se encuentra bien, dice que no tiene problemas de salud (ha ha ido informaciones de que estaba crítico), lo tratan bien y esta colaborando con las autoridades reconociendo que colaboró en la organización de disturbios. pic.twitter.com/vwxdCQJ9sh — Pablo González (@PabVis) May 24, 2021

“No son sus palabras, no es su entonación del habla. Está actuando muy reservado y se puede ver que está nervioso”, dijo Protasevich sobre su hijo. “Y no es su paquete de cigarrillos el que está sobre la mesa, no los fuma. Así que creo que fue coaccionado”. El padre agregó: “Mi hijo no puede admitir haber creado los desórdenes porque simplemente no hizo tal cosa”. El Ministerio del Interior de Bielorrusia dijo que Protasevich estaba detenido en la cárcel y no se había quejado de mala salud.

Los 27 líderes nacionales de la Unión Europea exigieron el lunes la liberación inmediata de Protasevich y Sapega, así como una investigación por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre el incidente. También acordaron imponer más sanciones a Bielorrusia, pidieron a sus aerolíneas que eviten el espacio aéreo bielorruso y autorizaron a las aerolíneas bielorrusas operar en los cielos y aeropuertos europeos, dijo un portavoz.

La UE, junto con Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá ya habían impuesto congelaciones de activos y prohibiciones de viaje a casi 90 funcionarios bielorrusos, incluido el presidente Alexander Lukashenko, después de las elecciones de agosto que los opositores y Occidente calificaron de farsa. El presidente ha negado el fraude electoral.