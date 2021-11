El Partido Socialdemócrata (SPD), Los Verdes y los Liberales (FDP) van a presentar hoy las bases de su programa para la formación de un gobierno de coalición que culminará con la designación de Olaf Scholz como nuevo canciller alemán, poniendo fin a 16 años de gobierno de Angela Merkel. Las tres formaciones han llevado a cabo un proceso de negociación en la sombra en el que han participado 300 políticos y ha concluido con un reparto de puestos. El objetivo más inmediato será superar la cuarta ola de coronavirus que ha llevado al país a una situación de gran preocupación.

Para que el acuerdo eche a caminar se necesita que las bases de los Verdes (unos 125.000 miembros) den el visto bueno al acuerdo. También el SPD y los liberales tendrán que someter a examen el pacto alcanzado este miércoles.

En el documento preliminar los partidos de la futuro coalición apuestan por “una renovación integral de nuestro país” y “una nueva salida” para Alemania frente a retos como el cambio climático, la digitalización y la cohesión social.

No habrá subida de impuestos

El Partido Liberal alemán, el FDP, prometió en la campaña electoral que no subiría los impuestos. La presión fiscal ha sido una de las piedras angulares de la negociación con los socialdemócratas y los Verdes. La nueva coalición, que se pondrá en marcha a primeros de diciembre, ha acordado no introducir nuevos impuestos ni tocar la actual carga impositiva para las empresas, las rentas familiares y el IVA. No habrá aumento de la edad de jubilación, como algunos habían apuntado.

Sí habrá subida del salario mínimo

En el primer año de la coalición liderada por el futuro canciller Scholz, el salario mínimo legal para los alemanes se verá incrementado hasta llegar a los 12 euros la hora. Esta fue una promesa electoral central del Partido Socialdemócrata (SPD). Las retribuciones monetarias a cambio del trabajo en Alemania están reguladas en base a varias leyes. Actualmente, el salario mínimo en el país -que solo existe desde el año 2015- está situado en 9,6 euros brutos la hora.

Baja a 16 años la edad para votar

Uno de los puntos que se barajó durante las negociaciones es la bajada de la edad mínima para votar en las elecciones generales y en las elecciones europeas de 18 a 16 años. Esta medida llevaba años en el debate político alemán desde que en 2011 el estado federado de Bremen permitiera a sus habitantes de 16 años votar en los comicios locales y regionales. Otros estados alemanes decidieron adoptar esta medida que ahora se podría extender a todo el territorio nacional.

Sin carbón antes de 2030

Alemania sigue usando el carbón para sus centrales térmicas a pesar de haber iniciado una revolución energética con el apagón programado de las centrales nucleares y una apuesta decidida para impulsar las energías renovables. Pero la presión para cumplir con los nuevos objetivos de climáticos han llevado a la naciente coalición a establecer una reducción gradual de la generación de energía con carbón para su eliminación total antes del año 2030 en lugar del 2038 como estaba previsto. Ello supone una inyección de cientos de millones de euros ara las regiones donde el carbón sigue siendo una fuente económica importante. El objetivo es que las energías alternativas contribuyan con el 80% del mix energético en 2030. El borrador del acuerdo dice que Alemania se asegurará de que los precios de las emisiones de carbono no caigan por debajo de los 60 euros por tonelada si la Unión Europea no puede acordar un precio mínimo en su esquema de comercio de emisiones.

15 millones de coches eléctricos en diez años

Alemania quiere tener al menos 15 millones de coches eléctricos en las carreteras para 2030 en su cambio hacia la neutralidad climática, según el acuerdo de coalición del gobierno. Los socialdemócratas, los verdes y los liberales también planean aumentar el transporte de mercancías por ferrocarril en un 25% para fines de la década.

Doble ciudadanía

Los tres partidos parecen haber cumplido su promesa de permitir la doble ciudadanía, un gran cambio para miles de turcos étnicos, muchos de los cuales siguen siendo ciudadanos extranjeros después de décadas en Alemania. Los inmigrantes podrán solicitar la ciudadanía después de cinco años de residencia en el país.

Inmigración: sistema de puntos

Los miembros de la futura coalición han acordado agilizar los trámites de asilo, reagrupación familiar y retornos. Se pretende que haya menos inmigración irregular y para ello se creará un sistema de puntos para atraer a trabajadores cualificados. El país vivió en 2015 y 2016 una crisis de refugiados con la llegada de hasta un millón de migrantes procedentes en su mayoría de Siria y Afganistán. La canciller Merkel decidió abrir las puertas a los recién llegados para que se integraran en la sociedad alemana.

¿Venta de cannabis en tiendas?

Una de las medidas que se barajan en la nueva coalición es la legalización del cannabis para uso recreativo en tiendas con licencia y solo para adultos. “Esto controlará la calidad, evitará la transferencia de sustancias contaminadas y garantizará la protección de los menores. Evaluaremos la ley después de cuatro años para determinar el impacto social”, según filtró un portavoz bajo anonimato la pasada semana a la editora de periódicos Funke Mediengruppe. Los Verdes y los liberales han reclamado durante años la legalización del cannabis en Alemania con fines recreativos. Por su parte, el SPD habla de esta sustancia en su programa electoral como una “realidad social”. Alemania legalizó el cannabis con fines médicos en 1998.

Política exterior: ¿bombas nucleares en casa?

Los firmantes de la coalición quieren que la política exterior de Alemania se centre en fortalecer Europa, incluso mediante la cooperación con Francia y Polonia, así como las relaciones multilaterales con socios que comparten los valores democráticos de Alemania. En este sentido, el documento del tripartido revela que el país seguirá formando parte del acuerdo de intercambio nuclear de la OTAN bajo el nuevo gobierno. “Queremos que Alemania cumpla con sus compromisos con la OTAN”, señala el pacto.

Más vivienda pública

La nueva coalición quiere construir 400.000 nuevos apartamentos sociales al año para combatir una crisis de vivienda. También se pretende una adaptación de las leyes sobre derechos transgénero, familiares y reproductivos, en línea con los deseos de los votantes más jóvenes que respaldaron al FDP y a los Verdes.

Comisario europeo

Los Verdes tendrán derecho a nominar al comisario europeo del país si el presidente de la Comisión no es de Alemania. Cabe recordar que la actual comisaria europea de Alemania y presidenta de la Comisión es Ursula von der Leyen.