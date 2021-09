19:35. Scholz: “Los alemanes quieren un cambio de Gobierno” “Me complace mucho que los ciudadanos de este país hayan votado como lo hicieron. Este es un verdadero éxito. “Seguro que será una larga noche de elecciones. Pero otra cosa que sí es segura es que muchos ciudadanos han votado por el SPD porque quieren un cambio de Gobierno y quieren que el canciller sea Olaf Scholz”. El candidato socialdemócrata aseguró que los sondeos muestran que “se nos ha dado un mandato para asegurarnos de que todas nuestras propuestas se implementen y que impulsemos esto políticamente”. Añadió: “ Somos un partido pragmático, sabemos gobernar, somos un partido optimista que quiere impulsar un futuro mejor. Tenemos lo que se necesita para gobernar un país. “Cumpliremos nuestras promesas. Así que esperemos los resultados finales de las elecciones. Pero luego nos pondremos manos a la obra”, concluyó.

19:31 El candidato de la ultraderecha alemana destaca la consolidación del voto de AfD El principal candidato de la AfD, Tino Chrupalla, ha calificado el desempeño de su partido en las elecciones federales como un “resultado muy sólido”. Es demasiado pronto para sacar más conclusiones. “Esperemos el resto de la noche”, dijo. “Tenemos un electorado central que hemos consolidado”. Su partido representa a muchos millones de votantes, lo que también es una tarea importante para el próximo período legislativo. “El objetivo de los viejos partidos era sacar a la AfD del próximo Bundestag”. Eso “salió completamente mal”. Por tanto, el resultado previamente conocido de la elección del Bundestag es bueno.

19:22 Decepción Verde

La candidata a Canciller Verde Annalena Baerbock admite que el partido no logró su objetivo electoral. Como fuerza líder, querías dar forma al país, dijo la noche de las elecciones. “Queríamos más. No lo logramos, también por nuestros propios errores al comienzo de la campaña, mis propios errores”. Esta vez no fue suficiente, pero el partido tiene una asignación para el futuro.

Sin embargo, elogió la supuesta actuación de su partido como el “mejor resultado histórico”.

19:12 La CDU insiste en una coalición “Jamaica” pese a cosechar los peores resultados de su historia El secretario general de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), Paul Ziemiak, ha apuntado este domingo a la posibilidad de una coalición Jamaica --por los colores de los tres partidos-- con el Partido Liberal Demócrata (FDP) y Los Verdes liderada por la propia CDU pese a haber cosechado el peor resultado electoral de toda su historia a nivel federal. “Cabe la posibilidad de una coalición. Se podría gobernar con Los Verdes y el FDP. Va a ser una noche electoral larga”, ha afirmado en declaraciones a la televisión pública alemana ARD.

19:05 Los socialdemócratas ya se ven ganadores

Los socialdemócratas de centro izquierda (SPD) de Alemania se proclaman victoriosos, aunque todavía es demasiado pronto para saberlo.

El SPD tiene un claro “mandato para gobernar”, dijo el domingo el secretario general del partido, Lars Klingbeil , luego de que las encuestas a boca de urna lo mostraran en un 25-26 por ciento, seguido de cerca por los conservadores en un 24-25 por ciento, informó AFP.

“Hemos luchado nuestro camino de regreso como SPD, el SPD está de regreso, el SPD claramente tiene el mandato de gobernar”, dijo Klingbeil a la emisora pública ZDF.