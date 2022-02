9:26h Un 32% de los españoles prefiere el uso de la fuerza militar a la diplomacia en caso de ataque ruso en Ucrania

El 38 % de los españoles prefiere que la UE opte por una solución “exclusivamente diplomática” a la crisis en Ucrania, aunque un 32 % de los encuestados está de acuerdo en que esa respuesta “implique el uso de la fuerza militar” en caso de un ataque ruso, el porcentaje más alto de un estudio demoscópico europeo realizado en ocho países. Se trata de una encuesta de la red Euroskopia, en la que participa España, Francia, Italia, Alemania, Holanda, Polonia, Grecia y Portugal, y que recoge una muestra de 8.000 europeos realizada entre el 31 de enero y 13 de febrero.

Los españoles encuestados son, junto con los portugueses, los europeos donde la vía diplomática, que goza de un apoyo mayoritario, es seguida más de cerca “por una posible respuesta militar en caso de agresión rusa”. En el país luso, el 40 % de los ciudadanos apuesta por una respuesta exclusivamente diplomática, mientras que en torno al 38 % considera que se debería emplear el uso de la fuerza militar si fuera necesario.

En España, solo un 9% de los encuestados piensa que la Unión Europea no debería hacer nada para defender Ucrania, un dato que representa la cifra más baja de los países que han participado en el estudio, mientras que un 21 % ha expresado que “no tiene una opinión formada al respecto”. En el lado opuesto, sobre una hipotética respuesta militar por parte de la UE, se encuentran los ciudadanos italianos, con un 18 % a favor de la vía bélica para defender a Ucrania, frente al 53 % que prefiere la diplomática.

8:28h Militares rusos que hicieron maniobras en Crimea se retiran a los cuarteles

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy que las unidades que concluyeron los ejercicios militares en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, regresan a sus cuarteles permanentes. “Las unidades de la circunscripción militar Sur que concluyeron su participación en los ejercicios tácticos en los polígonos de la península de Crimea se dirigen en ferrocarril hacia sus lugares de emplazamiento permanente”, señaló Defensa en un comunicado. Según la nota de prensa, difundida por las agencias rusas, un tren con armamento pesado ya cruzó el puente que une Crimea con Rusia continental.

Este martes, Defensa anunció el comienzo del retorno a sus cuarteles permanentes de algunas de las unidades de las circunscripciones militares Sur y Oeste, limítrofes con Ucrania, que concluyeron su participación en los ejercicios programados. Al mismo tiempo, el portavoz de Defensa Ígor Konashénkov recalcó que las Fuerzas Armadas de Rusia “continúan actividades de envergadura para la preparación de las tropas, en las que participan prácticamente todas las circunscripciones militares, las flotas y las tropas aerotransportadas”. Recordó que efectivos de la circunscripción militar Este y fuerzas aerotransportadas participan en los ejercicios “Determinación aliada-2022″, que tienen lugar en Bielorrusia y cuya finalización está prevista para el próximo día 20.

7:25h La importancia de los Acuerdos de Minsk

En febrero de 2015, los presidentes ucraniano, Petro Poroshenko, y ruso, Vladimir Putin, firmaban con la mediación del francés François Hollande y la alemana Angela Merkel en la capital bielorrusa los Acuerdos de Minsk II, herederos de una primera versión elaborada un año antes en el conocido como Cuarteto de Normandía, que incorpora a los cuatro países europeos citados. Sin embargo, desde hace ahora siete años, Kiev y Moscú se acusan mutuamente de incumplir los compromisos de un pacto que posteriormente fue suscrito por los separatistas prorrusos que se habían levantado en la región de Donbás (Lugansk y Donetsk) y ratificado por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero, ¿qué dicen dichos acuerdos?

En esencia, los firmado en Minsk suponía que las autoridades ucranianas se comprometían a reformar la Constitución para conceder una amplía autonomía a Lugansk y Donetsk, así como la celebración de elecciones locales en ambas regiones. A cambio, Moscú aceptaba retirar a sus tropas y armamento de la zona. Desde entonces, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europea (OSCE) ha supervisado un frágil alto el fuego que al menos ha congelado el conflicto entre Kiev y los separatistas.

Martes 15 de enero

20:09h Blinken: La escalada debe ser “verificable y creíble”

Reuters acaba de informar que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le ha trasladado a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, que Estados Unidos está preocupado por la capacidad de Rusia de lanzar una invasión en Ucrania y necesita ver una “desescalada verificable, creíble y significativa”.

19:43 La Inteligencia estonia señala que Rusia está “preparada” para lanzar una operación contra Ucrania

La Inteligencia de Estonia ha informado este martes de que Rusia está “militarmente preparada” para lanzar una operación militar a gran escala contra Ucrania en la segunda quincena de febrero.

En su informe anual, presentado durante la jornada, la Inteligencia para el extranjero de Estonia ha indicado que, para esa fecha, Moscú habrá creado las condiciones necesarias y tendrá las capacidades requeridas. Después de eso, sólo será necesario que se tome la decisión de lanzar la operación a nivel político.

El trabajo dice que Rusia ha movilizado a 150.000 soldados en la frontera con Ucrania desde otoño y se trata de unidades de todos los grupos militares. Además, como parte de los preparativos, Rusia ha enviado a unos 20.000 soldados a Bielorrusia. “Se trata de la mayor acumulación militar de Rusia en los últimos 30 años”, ha indicado la Inteligencia del país báltico.

18:48 Ucrania reporta ciberataques contra sus bancos e instituciones

Ucrania denunció hoy ciberataques contra páginas de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y bancos estatales, según el Centro para la Seguridad de la Información.

Durante las últimas horas, Privatbank ha estado bajo un ataque masivo de DoS (de denegación de servicio). También hay fallos en el Banco Estatal de Ahorros de Ucrania, o Oschadbank y los sitios del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas también fueron atacados, señaló el centro en un mensaje de su cuenta oficial de Facebook.

18:09 Estados Unidos advierte de “consecuencias” si Rusia reconoce Donestk y Lugansk

Estados Unidos advirtió este martes de que habrá “consecuencias” económicas contra Rusia si Moscú reconoce la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, tal y como pidió la Duma.

Daleep Singh, asesor adjunto de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó en una entrevista con la cadena CNBC que reconocer a los separatistas supondría “una violación a la soberanía de Ucrania”, por lo que habría “una respuesta” y “consecuencias” para Moscú.

Rusia comenzó a retirar este martes algunas unidades militares próximas a la frontera con Ucrania, mientras su Duma, la cámara baja parlamentaria, pidió al presidente Vladímir Putin que reconozca la independencia de Donetsk y Lugansk, en la región del Donbás.

Las últimos mensajes por parte del Kremlin han sido acogidos con una mezcla de alivio y desconfianza por parte de los Aliados de la OTAN. Pese a que el ministerio de Exteriores ruso ha anunciado la retirada de algunas tropas en la frontera con Ucrania, la organización militar no cree que esto pueda considerarse una desescalada como tal. A pesar de esto, los nuevos contactos diplomáticos hacen que la Alianza vea motivos para un “cauto optimismo”, según ha señalado su secretario general, Jens Stoltenberg.

El político noruego ha comparecido ante los medios de comunicación antes de la reunión de los ministros de Defensa que tendrá lugar este miércoles y jueves en la capital comunitaria y durante el transcurso del encuentro en Berlín entre el canciller Olaf Scholz y Vladimir Putin.

De momento, la prudencia se impone. “Lo que tenemos que ver es una retirada de tropas. Pero no sólo de tropas, también de equipamiento”, ha señalado Stoltenberg

17:43 Rusia no se siente “satisfecha” con la promesa de no incluir a Ucrania en la OTAN

“Rusia escucha que Ucrania no está lista ahora para unirse a la OTAN, conocemos esta tesis”, ha señalado Putin durante una rueda de prensa conjunta con el canciller de Alemania, Olaf Scholz. “Dicen (la OTAN) que no la aceptarán (a Ucrania) mañana, pero la aceptarán cuando esté preparada para ello”, ha reiterado el mandatario, que ha advertido de que, en ese escenario, para Rusia “puede ser demasiado tarde”.

Por ello, ha abogado por “resolver este problema ahora, ahora mismo, en un futuro cercano, por medios pacíficos”, ha continuado, recalcando la postura de Rusia, que espera que sus preocupaciones sean “escuchadas y tomadas en serio”, según ha recogido la agencia de noticias rusa Interfax.

17:10 Las principales bolsas suben pese al conflicto en la frontera entre Rusia y Ucrania

El euro se ha apreciado este martes, hasta superar 1,1350 dólares, tras la mejora del ánimo en los mercados después de la retirada de algunas tropas rusas de la frontera con Ucrania. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1357 dólares, frente a los 1,1304 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

Por su parte, los analistas atribuían el optimismo a esa desescalada del conflicto al Este de Europa pero también a la aparente superación del pico de contagios de covid-19 de enero, que invita a pensar en la reactivación económica.

16:51 Scholz critica ante Putin el encarcelamiento de Navalni

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha defendido este martes ante el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que el encarcelamiento del dirigente opositor Alexei Navalni, “no es conforme al Estado de Derecho”.

Scholz, que ha comparecido ante los medios junto a Putin tras un encuentro bilateral en Moscú, ha subrayado que su posición en este caso es “clara”. En este sentido, considera inaceptable el procesamiento de Navalni, dejando entrever que hay motivos políticos detrás.

La crítica coincide con el arranque de un nuevo juicio contra Navalni, por una supuesta malversación de fondos y por insultar a un juez. Según sus abogados, se arriesga a ser condenado en esta ocasión a 15 años de cárcel.

16:28 Estados Unidos y Reino Unido no se fían de Rusia y comprobarán si es cierta la retirada de tropas

La embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, aseguró este martes que su país tendrá que verificar si Rusia realmente está llevando a cabo la retirada de tropas en torno a Ucrania que anunció hoy.

“Nos hemos fijado hoy en que Rusia está asegurando que está llevando a cabo alguna especie de desescalada. Estamos monitorizando la situación. No tengo nada más que decir sobre eso. Tendremos que verificar si es o no el caso”, declaró la diplomática en la rueda de prensa previa a la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que se celebra el miércoles y jueves en Bruselas.

Dijo que Washington podría saber más al respecto “en uno o dos días”.

En cualquier caso, recordó que a finales de diciembre del año pasado “Rusia hizo una declaración parecida de que estaba desescalando”.

16:17 Italia transmite su “firme apoyo” a la integridad de Ucrania

El primer ministro italiano, Mario Draghi, expresó hoy al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, su “firme apoyo” a la integridad territorial de su país, dividido por el alzamiento de fuerzas filorusas en el este, en la región del Donbás.

Ambos líderes, según fuentes gubernamentales de Roma, abordaron por teléfono los últimos acontecimientos de la crisis de Ucrania, desatada por la presencia de tropas de Rusia en su frontera este y por la escalada de tensiones entre Moscú y el bloque de la OTAN.

Durante la conversación, Draghi expresó “el firme apoyo del Gobierno italiano por la integridad territorial y la soberanía de Ucrania”.

A tal fin, han destacado “la importancia de reforzar el compromiso común para una solución sostenible y duradera a la crisis” al tiempo que se “mantiene abierto un canal de diálogo” con Moscú.

15:42 Putin, en rueda de prensa: “Rusia no quiere una guerra con Europa”

Rusia no quiere una guerra en Europa, afirmó este martes el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Moscú.

“¿Si queremos una guerra (en Europa)? Claro que no”, dijo Putin al comentar la tensión actual en la frontera entre Rusia y Ucrania. Agregó que precisamente por eso Rusia presentó propuestas sobre unas negociaciones acerca de la seguridad europea, cuyo resultado debe ser un acuerdo que responda a los intereses de todas las partes.

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha asegurado tras la reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin que Alemania “solo quiere lo mejor para ambas partes”, así como la “sostenibilidad de la seguridad de Europa”, en referencia a la máxima tensión entre Rusia y Ucrania.

En la reunión, Scholz afirmó que no se han agotado las opciones diplomáticas para evitar la guerra. Asimismo, Scholz le pidió a Putin una desescalada “urgentemente necesaria”.

El canciller afirmó hoy que la retirada de algunas unidades militares de Rusia de las fronteras de Ucrania es una buena señal, pero debe haber más para rebajar la tensión. “Que ahora escuchemos que algunas unidades serán retiradas, es una buena señal. Esperamos que haya más”, afirmó Scholz en una rueda de prensa conjunta en el Kremlin tras reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, durante unas tres horas.

14:47h Baerbock: “Rusia está jugando con fuego”

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha viajado hoy a Madrid en su primera visita oficial a España. El viaje de la jefa de la diplomacia alemana se produce en la supuesta víspera de una invasión de Rusia a Ucrania, según la inteligencia estadounidense.

Sobre el despliegue de tropas en la frontera con Ucrania, “amenaza a todo un país y a todo el continente europeo”. Baerbock aseveró que desde hace unas semanas “el Gobierno de Rusia está jugando con fuego y esto es peligrosísimo”. En cuanto a las capacidades que se han retirado esta mañana, “no nos hacemos ilusiones” y volvió a impulsar el diálogo para evitar lo peor.

13:52h La OTAN niega una retirada rusa de la frontera con Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este martes que no se percibe una retirada de Rusia de las fronteras ucranianas, asegurando que el movimiento de tropas rusas debe estar acompañado también de retirada de equipamiento pesado. “No vemos una desescalada en el terreno por parte de Rusia”, ha indicado el jefe político de la OTAN que ha asegurado que la gran concentración militar de Moscú a las puertas de Ucrania es “una imagen que no ha cambiado por el momento”. Así, ha dicho que la Alianza Atlántica seguirá la situación en el terreno y ha insistido en que el Kremlin debe no solo retirar las fuerzas desplegadas en la zona sino retirar una serie de equipamiento y artillería que “podrían permitir una incursión militar con poco margen de tiempo”. A juicio de Stoltenberg, si Rusia quiere desescalar la crisis debe mover las tropas pero también de elementos militares y logísticos que permitirían una intervención militar contra Ucrania.

12:34h Scholz, como Macron, rechazó hacerse una PCR en el Kremlin antes de ver a Putin

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, rechazó someterse a una PCR rusa antes de su entrevista con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y, en cambio, se hizo el test necesario en la embajada de su país en Moscú, supervisado por una médica alemana. Así lo informan medios germanos que recuerdan que el presidente francés, Emmanuel Macron, también rechazó hacerse una PCR rusa. Los materiales necesarios para el test fueron transportados desde Alemania y las autoridades sanitarias rusas fueron invitadas a estar presentes durante la prueba. Scholz viajó con una delegación de más de 50 personas -prensa incluida- y cada una de ellas tuvo que presentar 3 PCR negativas antes de emprender el viaje hacia Rusia. El canciller alemán llegó esta mañana a Moscú donde tendrá una conversación con Putin centrada en la crisis de Ucrania. Alemania y Rusia tienen intensas relaciones económicas. Rusia es el principal suministrador de gas de Alemania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el rechazo de Scholz de hacerse una PCR en el Kremlin no afectará a las negociaciones. “Sí, habrá una mayor distancia de lo normal, pero esto no afectará de ninguna manera a la naturaleza de esta reunión, ni a su contenido o su duración”, indicó Peskov.

11:21h El ataque ruso a Ucrania comenzará a las 3am del día 16

Fuentes de alto nivel citadas por el diario The Mirrow dijeron que habrá un ataque de Moscú “casi seguro desde múltiples puntos” sobre los flancos sur, este y norte de Ucrania a partir de las 3am (hora local) de este miércoles 16 de febrero. Las agencias de inteligencia de EEUU creen que esta hipotética ofensiva podría ir dirigida a los centros de comando y control militares y gubernamentales de Kiev. De acuerdo a este medio, la incursión armada sería ejecutada con ataques aéreos antes de que los tanques crucen la frontera, mientras que barcos de guerra anfibios rusos podrían asaltar la costa sur de Ucrania. La CNN ha geolocalizado y autenticado vídeos de redes sociales de movimientos militares rusos que apuntan a una acumulación de fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania. Algunos de los videos provienen de fuentes oficiales; la mayoría son de TikTok o YouTube y están siendo analizados por observadores militares. Algunos de estos movimientos se han localizado en la región rusa de Belgorod, justo al otro lado de la frontera de la principal ciudad ucraniana de Kharkiv.

10:30h La portavoz de Exteriores de Rusia dice que hoy “es el día del fracaso de la propaganda de guerra occidental”

“El 15 de febrero de 2022 pasará a la historia como el día en que fracasó la propaganda de guerra occidental”, escribió Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, en una publicación de Facebook después del anuncio. “Han sido avergonzados y destruidos sin que se haya disparado un solo tiro”.

9:29h Moscú retira algunas tropas de la frontera con Ucrania tras completar maniobras militares

Algunas tropas en los distritos militares de Rusia adyacentes a Ucrania están regresando a sus bases después de completar ejercicios militares, dijo este martes el Ministerio de Defensa de Rusia, una medida que podría reducir las fricciones entre Moscú y Occidente. La agencia de noticias rusa Interfax citó al ministerio diciendo que mientras continuaban las maniobras a gran escala en todo el país, algunas unidades del sur y del oeste completaron sus ejercicios y comenzaron a regresar. Rusia ha acumulado más de 100.000 soldados -algunas fuentes indican que son 150.000- cerca de las fronteras de Ucrania, lo que genera temores de una invasión, especialmente porque los ejercicios conjuntos de Moscú con Bielorrusia del 10 al 20 de febrero significan que Ucrania está casi rodeada por el ejército ruso.

8:36h El vídeo del presidente de Ucrania con su esposa para celebrar el día de San Valentín

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, publicó un video en Facebook junto a su esposa, la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, con motivo del Día de San Valentín. En el vídeo, de 24 segundos de duración, la pareja sostiene un ramo de flores. En la grabación, Zelensky dice: “Buenas noches a todos. Es 14 de febrero de 2022. Hacer este video con mi esposa no es fácil, pero queremos mostrar a todo el mundo que estamos juntos, que estamos en casa y que estamos en Ucrania”. Por su parte, la esposa de Zelensky, Olena, añade: “Quiero decir Feliz Día de San Valentín y que amamos a Ucrania”. El líder ucraniano ha visto como desde que llegó al poder hace dos años y medio, su popularidad ha caído en picado. Solo el 30% de la población del país quiere que Zelenski se postule para un segundo mandato y aún menos, el 23%, votaría por él.

8:01h EEUU pide a sus ciudadanos que abandonen Bielorrusia “inmediatamente”

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió hoy a los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia, fronterizo con Ucrania, que abandonen el país “inmediatamente” debido al riesgo de detenciones y a una gran presencia militar junto a la frontera ucraniana. “Los ciudadanos estadounidenses en Bielorrusia deben salir de inmediato por medios comerciales o privados”, aseguró el Departamento en un comunicado en el que advierte de una “aplicación arbitraria de las leyes, el riesgo de detención y una “inusual y preocupante concentración militar rusa a lo largo de la frontera de Bielorrusia con Ucrania”. Además, la nota también cita las restricciones de entrada al país por la covid-19 como otra de las causas para no viajar al país.

Asimismo, recuerda que el pasado 31 de enero ordenó la salida de Bielorrusia de los familiares de los funcionarios estadounidenses en la embajada de Minsk. Estados Unidos anunció este lunes el traslado “temporal” de las operaciones de su embajada en Ucrania desde la capital, Kiev, hasta la mayor ciudad del oeste del país, Lviv, al insistir en que Rusia podría atacar el país “esta semana”.

7:32h Rusia lleva más soldados a la frontera con Ucrania

Rusia está enviando miles de tropas adicionales a su frontera con Ucrania en una señal de que Vladimir Putin podría prolongar la crisis durante semanas, informa este martes el diario The Guardian. Los funcionarios británicos estiman que otros 14 batallones rusos se dirigen hacia Ucrania, cada uno compuesto por unos 800 soldados, además de los 100 batallones concentrados en las fronteras, una fuerza con la que se cree que Moscú podría lanzar una invasión. Londres cree que el presidente ruso aún no ha decidido atacar a Ucrania y es posible que nunca lo haga. Pero la acumulación continua de fuerzas de más de 150.000 llevó al primer ministro Boris Johnson a interrumpir un viaje a Cumbria para presidir una reunión de emergencia de Cobra el martes.

21:40h Reunión de alto nivel en Bruselas

Mientras tanto, el Pentágono anunció que el Secretario de Defensa, Lloyd Austin, irá a la reunión ministerial de defensa de la OTAN en Bruselas esta semana, y también visitará Polonia y Lituania, países vecinos de Ucrania. El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que Austin se reunirá con los presidentes, ministros de defensa y otros líderes clave de Polonia y Lituania, así como con las fuerzas estadounidenses en esos países. Kirby dijo que Austin también tiene previsto celebrar una reunión trilateral con los jefes de defensa de las tres naciones bálticas, Lituania, Letonia y Estonia.

21:15h Ucrania sube un 30% el salario a los militares

En plena tensión ante un inminente ataque ruso, no ha pasado desapercibido la orden que ha dado el presidente Zelenski. Según recoge Europa Press, el presidente de Ucrania ha ordenado al Gobierno aprobar un decreto para incrementar en un 30 por ciento el salario de las Fuerzas Armadas con efecto a partir del 1 de marzo.

La medida pretende mejorar la seguridad económica de los miembros de las Fuerzas Armadas y también del Servicio de Guardia de Fronteras y de la Guardia Nacional, informa la agencia de noticias Interfax-Ucrania.

“El Consejo de Ministros de Ucrania aprobará en el plazo de un día un plan de acción que garantiza a partir del 1 de marzo de 2022 un incremento del apoyo económico a los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania de un 30 por ciento”, explica el decreto Número 53 de 2022 de Zelenski.

La norma prevé además un incremento del 20 por ciento para el Servicio de Guardia de Fronteras y de la Guardia Nacional.

20:57h “Aún hay una ventana crucial para la diplomacia”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro británico, Boris Johnson, ven una ventana crucial para la diplomacia en Ucrania. Según recoge Reuters, durante una llamada entre ambos mandatarios, Biden y Johnson acordaron que había una ventana crucial para la diplomacia y una oportunidad para que Rusia diera un paso atrás y evitara el desastre en Ucrania, indicó la oficina de Johnson tras una llamada entre los líderes.

“Estuvieron de acuerdo en que sigue habiendo una ventana crucial para la diplomacia y para que Rusia dé un paso atrás en sus amenazas hacia Ucrania”, aseveró un portavoz de Downing Street en un comunicado tras la llamada.

“Los líderes enfatizaron que cualquier otra incursión en Ucrania resultaría en una crisis prolongada para Rusia, con daños de largo alcance tanto para Rusia como para el mundo”.

20:15h Zelenski confirma que ha sido informado de que “Ucranía será atacada el 16 de febrero” y declara el miércoles como “Día de la Unidad”

Ucrania ya ha sido informada de que Rusia invadirá su territorio el próximo miércoles 16 de febrero, según ha anunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Nos intimida una gran guerra y una vez más fija la fecha de la invasión militar. Esta no es la primera vez. Pero nuestro estado es más fuerte hoy que nunca”, dijo en su cuenta de Facebook. “Luchamos por la paz y queremos resolver todos los problemas exclusivamente a través de negociaciones. Y Donbass y Crimea volverán a Ucrania. Sólo de una manera diplomática. No miramos a los de otra persona, pero no daremos los nuestros. Tenemos un ejército increíble. Nuestros chicos tienen una experiencia de combate única y armas modernas. Esto ya es más fuerte que el ejército hace ocho años. Confiamos en nuestras fuerzas armadas, y nuestros militares también deberían sentir nuestro apoyo, nuestra unión y nuestra unidad. La base de nuestro ejército es la confianza de nuestra propia gente y una economía fuerte”.

Zelenski afirma que “nos dicen que el 16 de febrero será el día del ataque. Vamos a hacer que sea un día sindical. El decreto ya ha sido firmado. Esta tarde colgaremos banderas nacionales, nos pondremos cintas azul-amarillas y mostraremos al mundo nuestra unidad”.

El presidente de Ucrania ha declarado el 16 de febrero como el Día de Unidad en Ucrania en respuesta a informaciones que hablan del posible inicio de una invasión rusa del país ese día. Agregó que, ese día, los ucranianos colgarán “banderas nacionales”, usarán cintas azules y amarillas y mostrarán al mundo su unidad.

Según el texto del documento, citado por Interfax Ucrania, el objetivo de la medida consiste en “aumentar la consolidación de la sociedad ucraniana y fortalecer su resistencia en las condiciones de crecientes amenazas híbridas”. De acuerdo con el decreto, la bandera nacional será izada en domicilios particulares e instituciones oficiales y los ucranianos cantarán el himno del país a las 10.00 horas locales.

Moscú ha negado planes de atacar a Ucrania y ha acusado a Occidente de crear “histeria” sobre la supuesta invasión rusa del país vecino.

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia ha advertido que ‘todos los elementos’ están listos para una ‘gran ofensiva’ de Rusia contra Ucrania, según recoge la agencia AFP.

18:33h El Pentágono advierte: Putin añade más fuerza y capacidades militares

El presidente ruso Vladimir Putin está añadiendo más fuerza y capacidad militar cerca de la frontera de Ucrania cada día que pasa, acaba de reconocer el portavoz del Pentágono John Kirby en una entrevista en la MSNBC.

“Este es un Ejército que, que continúa fortaleciéndose, continúa preparándose más. Se están ejercitando, así que creemos que tiene muchas capacidades y opciones disponibles en caso de que quiera usar la fuerza militar”, aseveró Kirby.

“Creemos que tiene muchas capacidades y opciones a su disposición. En caso de que quiera usar la fuerza militar, y como hemos dicho, podría ocurrir cualquier día”, y añadió que Estados Unidos tampoco ha descartado posibles ciberataques por parte de Rusia.