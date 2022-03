La guerra en números: ¿Cuánto cuesta disparar un arma?

Como decía Napoleón Bonaparte: “Para hacer la guerra se necesitan 3 cosas: dinero, dinero y más dinero”. Y es que poca gente sabe el verdadero coste que supone un gesto tan simple como apretar un gatillo. Implicaciones morales aparte, lo cierto es que la guerra forma parte de la historia del ser humano desde la revolución neolítica y los orígenes de las sociedades humanas organizadas.

Tras el anuncio del presidente Vladimir Putin realizado el pasado 24 de febrero por televisión, Rusia ya ha alcanzado el octavo día de su “operación militar especial”. Que tras procurar una primera ofensiva terrestre y con resultados relativamente pobres, si los comparamos con los objetivos que señaló el Kremlin al inicio de la invasión, parece adivinarse un cambio en la estrategia rusa. La feroz resistencia ucraniana en las principales ciudades del país, que todavía hoy mantienen bajo control, ha motivado el aumento de lanzamiento de misiles y de bombardeos aéreos para allanar el camino al invasor. Pero, ¿cuánto cuesta disparar un arma en un conflicto bélico?

Armas de fuego

Un combatiente talibán sosteniend un rifle de asalto M16 frente al Ministerio del Interior en Kabul, Afganistán, el 16 de agosto de 2021. REUTERS/Stringer/File Photo FOTO: STRINGER REUTERS

Un arma de fuego es cualquier rifle, escopeta o pistola que use pólvora como propulsor. Las armas de fuego vienen en muchos calibres diferentes, que es la medida del diámetro del cañón del arma que determina el tamaño de la munición que se puede disparar con ella.

Una de las armas de fuego más icónicas del ejército de los Estados Unidos es el rifle M16. El M16 estuvo en servicio durante décadas, desde la guerra de Vietnam hasta que fue reemplazado por el M4 en los años noventa. Este fusil de asalto semiautomático, con un calibre de 5,56 x 45 mm, tiene un alcance de hasta 3.600 metros y es capaz de disparar de cuarenta a cien balas por minuto. No obstante, el M16 fue reemplazado por el M4 en la década de 1990, ya que es básicamente una versión más corta del M16. Aunque ambas armas comparten el 80% de sus piezas, y disparan municiones del mismo calibre, debido a que el M4 tiene un cañón más corto, el alcance es ligeramente inferior.

El coste de este tipo de armamento es de casi mil dólares, cada una, y respecto a la munición, la caja de mil balas cuesta más de doscientos cincuenta dólares. Puede que no parezca mucho, pero a veinticinco céntimos por disparo y teniendo en cuenta que el M16 y el M4 han sido las armas de fuego estándar para el ejército y la marina de los EE. UU. durante décadas, podemos asegurar que el ejército ha gastado una pequeña fortuna en ellas a lo largo de los años. No obstante, si el coste de usar armas de fuego no parece tan escandaloso, espere a saber cuánto cuesta usar una ametralladora pesada.

La ametralladora pesada M2 de calibre cincuenta o “Ma Deuce”, como se la conoce cariñosamente en el ejército, se desarrolló poco después de la Primera Guerra Mundial como arma antitanque. Es una de las ametralladoras más populares del mercado y es utilizada actualmente por más de un centenar de países en todo el mundo, además de ser la ametralladora pesada más usada por la OTAN. El arma en sí cuesta 14.000 dólares y el “cinturón” de mil quinientos de cincuenta cal. municiones cuesta la asombrosa cantidad de 6.500 dólares, o lo que es lo mismo, 6,5 dólares por bala. Debemos tener en cuenta que el M2 es capaz de disparar entre 450 y 600 disparos por minuto, lo que significa que podría costar hasta 3.000 dólares por minuto operar este arma.

Granadas de mano

Imagen de archivo de una granada de mano

Aunque pueda parecer sorprendente, las granadas de mano son en realidad unas de las que menos dinero cuestan. El ejército estadounidense paga alrededor de cuatro dólares por cada granada de mano M67. Conocida también como la “granada de béisbol”, por su forma redondeada y la semejanza del gesto al lanzarla, tiene un radio de lesión de quince metros y un radio de fatalidad de cinco metros.

Artillería

Restos de obuses de artillería en el este de Ucrania 20/02/2022 FOTO: SERGEY AVERIN / SPUTNIK / CONTACTOPHOTO SERGEY AVERIN / SPUTNIK / CONTAC

Lo primero que debemos saber es que el término “artillería” se refiere a toda una clase de armas pesadas construidas para lanzar munición a largas distancias. La artillería terrestre, por su parte, produce un gasto enorme en la mayoría de los presupuestos militares. Un mortero, por ejemplo, es un arma de artillería simple y liviana que puede ser llevada por un hombre y desplegada en cualquier sitio. Y uno de los más populares, es el conocido lanzacohetes antitanques RPG-7, un lanzacohetes de hombro que cuenta con un alcance de 920 metros. Respecto a su coste, el RPG-7 puede disparar una gran variedad de cohetes cuyo valor puede oscilar entre unos pocos cientos y miles de dólares cada uno.

Los obuses autopropulsados son un tipo de arma de artillería montada en un sistema móvil, como por ejemplo un tanque. Uno de los más conocidos es el Hawkeye, uno de los cañones autopropulsados más livianos que existen, y que son frecuentemente utilizados por el ejército americano. El Hawkeye está integrado en el propio chasis de un vehículo blindado y necesita de tres tripulantes para ser operado. Tiene un alcance máximo de más de once kilómetros y sus proyectiles tienen un calibre de 105 mm. Una de las características clave del Hawkeye es su capacidad para efectuar rápidamente de diez a doce rondas de disparos por minuto. Los cartuchos, de quince kilogramos de peso, cuestan más de 300 dólares cada uno, lo que significa que operar este tipo de armamento puede llegar a costar más de 3.000 dólares por minuto a plena capacidad.

Por su parte, el K9 Thunder, es la versión surcoreana del obús autopropulsado. Se necesita una tripulación de cinco personas para operarlo y tiene un alcance de más de treinta kilómetros. Asimismo, puede efectuar una variedad de rondas de ciento cincuenta y cinco milímetros de la OTAN, incluyendo las rondas de largo alcance de alto explosivo asistidas por cohetes Jammer, que cuestan la asombrosa cantidad de siete mil dólares cada uno.

Misiles

Lanzamiento de un misil de crucero Kalibr FOTO: The Russian Defense Ministry The Russian Defense Ministry

No obstante, si queremos hablar de dinero debemos echar un vistazo al coste de algunos de los misiles balísticos y sistemas antimisiles más utilizados. En su definición más simple, un misil es un arma a distancia guiada capaz de autopropulsarse en pleno vuelo. Este tipo de armamento puede ser utilizado de diversas formas, desde lanzadores móviles de corto alcance hasta enormes instalaciones estáticas en tierra y mar, sin olvidar las aeronaves. No obstante, aunque estas armas inteligentes tienen un coste menor que los misiles de crucero tradicionales, todavía están lejos de ser baratos. Tomemos, por ejemplo, el FGM-148 Javelin, uno de los misiles antitanque de hombro más avanzados del mundo. Tiene un alcance de más de dos kilómetros y es capaz de destruir cualquier tanque moderno conocido, incluso puede usarse para derribar helicópteros que vuelan bajo. Dispara la ojiva Tándem HEAT, de 8,4 kilogramos, cuyo coste asciende a 147.000 dólares por cohete.

Lanzamiento del misil Hellfire desde el helicóptero FOTO: La Razón (Custom Credit)

Con un valor de 115.000 dólares cada cohete, uno de los misiles aire-tierra más utilizados y potentes del mundo, el Hellfire Rocket, es un poco más barato. El nombre “Hellfire” proviene del hecho de que este proyectil es “helifire”, o lo que es lo mismo, disparado desde un helicóptero.

Por su parte, el cohete Advanced Precision Kill Weapons System II fue diseñado para ser una versión más pequeña del tradicional cohete de 70 mm. y debe ser considerado una “ganga” según los estándares militares a “solo” 28.000 dólares por cohete. El cohete cuenta con una precisión de impacto de hasta un metro gracias a su avanzado cabezal de búsqueda por láser que puede señalar un objetivo y ajustar las aletas del cohete en pleno vuelo.

Teniendo en cuenta los precios anteriores, el misil Spike debe parecer “calderilla”, ya que sólo cuestan 5.000 dólares por unidad. Este sistema de misiles antitanque disparado desde el hombro es capaz de destruir objetivos ligeros. El proyectil, del tamaño de una barra de pan, está equipado con un sistema inteligente de guía óptica que fija el objetivo para conseguir una gran precisión.

Uno de los misiles guiados antitanque más misteriosos que existen es el misil israelí Nimrod. Tal es el secretismo de este proyectil, que no hay detalles de su desarrollo o su historial de combate, aunque si sabemos que tiene un rango de 26 kilómetros. Incluso su precio es un secreto muy bien guardado, aunque los expertos estiman que oscila los 100.000 dólares.

El destructor USS Stout lanza un misil Tomahawk

Las Fuerzas Armadas de los EE. UU. todavía tienen una serie de armas balísticas tradicionales de largo alcance y gran calibre, misiles de “crucero”, desplegados por el mundo y el coste de usar estas armas es insultantemente elevado. El misil Tomahawk BGM-109 es uno de los misiles de crucero más conocidos y probados en combate. Este versátil misil de crucero subsónico de medio a largo alcance se puede lanzar desde tierra, desde un barco o submarino, o desde un avión. Un solo misil Tomahawk cuesta un millón y medio de dólares, aunque eso es solo la punta del iceberg cuando se trata de misiles.

El ejército de EE. UU. emplea un sistema de defensa antimisiles balísticos de tres capas para protegerse de los ataques con misiles enemigos. El misil Patriot PAC-3 es la última línea de defensa del ejército estadounidense contra un ataque con misiles balísticos. Si un misil de alguna manera logra atravesar las dos primeras capas del sistema de tres capas de Estados Unidos, se supone que el sistema antimisiles móvil Patriot de corto alcance lo eliminará. El Patriot viene como una unidad independiente con un costo inicial de 45.000.000 de dólares. El lanzador está montado en un remolque de dos ejes con su propia planta de energía y suministro de combustible. Tiene un alcance de 40 kilómetros y es capaz de alcanzar los 20 kilómetros de altitud. El Patriot tarda 30 minutos en preparar sus dieciséis misiles y reemplazarlos completamente cuestan más de 4.000.000 millones de dólares.

El misil THAAD es otro componente importante del sistema de defensa americano. THAAD significa “Theatre High Altitude Area Defense”, y es un misil antibalístico de gran alcance destinado a destruir los misiles enemigos cuando vuelven a entrar en la atmósfera. Los misiles THAAD tienen un alcance de 150 a 200 kilómetros. Y los lanzadores están montados en camiones pesados capaz de transportar ocho misiles a la vez. Recargar completamente un solo vehículo cuesta más de 12.000.000 de dólares.

Por último, el Trident II es, de lejos, el arma más cara de todas. Y el ejército de EE. UU. tiene cientos de ellas. El Trident es un misil balístico intercontinental que se lanza desde los submarinos y que cuenta con un alcance de casi 8.000 kilómetros. Actualmente, el ejército americano cuenta con catorce de estos submarinos y cada uno cuenta con veinticuatro misiles. Con un coste de 30.000.000 de dólares cada uno, eso significa que hay más de diez mil millones dólares en misiles desplegados en el océano ahora mismo.

Vehículos

Vehículos militares aparcados junto a una carretera cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania en la región de Belgorod, Rusia. El 24 de febrero, el presidente ruso Vladimir Putin anunció una operación militar en Ucrania tras el reconocimiento de la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Luhansk.Imagen: 664882108, Licencia: Derechos gestionados, Restricciones: , Liberación del modelo: no, Línea de crédito: Anton Vergun / Sputnik / ContactoPhoto Licencia editorial válida sólo para España y 3 MESES a partir de la fecha de la imagen, luego elimínela de su archivo. Para uso no editorial y sin licencia, por favor, póngase en contacto con EUROPA PRESS. 25/02/2022 FOTO: Anton Vergun / Sputnik / ContactoPhoto Anton Vergun / Sputnik / Contact

Para finalizar, debemos tener en cuenta cuánto cuesta hacer funcionar los aviones, barcos y equipos terrestres que portan todas estas armas.

El avión de combate F35 llama la atención por su escandaloso precio, de 80 a 115 millones de dólares. No obstante los costes operativos no se quedan muy atrás, ya que cuesta 44.000 dólares por hora volar un jet F-35 y, si tenemos en cuenta que suelen tener una vida útil de alrededor de ocho mil horas, eso suma más de trescientos cincuenta millones de dólares.

El portaaviones John F. Kennedy no entrará en servicio hasta 2024 FOTO: YouTube YouTube

Los portaaviones son una de las firmas de identidad militar de los EE. UU. y también son una de las líneas más caras de su presupuesto de defensa. Los portaaviones no solo son increíblemente caros, los nuevos portaaviones de la clase Ford cuestan alrededor de quince mil millones de dólares cada uno, si no que realizar una operación de su grupo de ataque cuesta alrededor de seis millones y medio de dólares por día. Un grupo de ataque incluye el propio portaaviones, los buques de guerra y los submarinos que lo escoltan, los aviones a bordo y los más de seis mil tripulantes necesarios para realizar estos grupos de ataque. En un día ajetreado, el ejército americano podría emplear cuatro de estos grupos de ataque a la vez, lo que le supondría un coste diario de más de veinticinco millones de dólares.