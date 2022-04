Qué armas necesita Ucrania para combatir a Rusia y cuáles está recibiendo

Ya ha pasado un mes y medio desde que comenzasen las hostilidades rusas en territorio ucraniano. Y ahora, la OTAN se ha mostrado abierta -por primera vez- al envío de armamento pesado a Ucrania. La organización teme que la guerra en Ucrania se prolongue y que Rusia aumente la intensidad de su ofensiva.

Por ese motivo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió durante una reunión con los ministros de Exteriores de los países aliados celebrada el jueves, que Kiev necesita “con urgencia” más apoyo militar del que ha recibido hasta ahora. Y es que, el reagrupamiento de las tropas rusas y el previsible aumento de los esfuerzos ofensivos contra la región del Donbás, supone una seria amenaza que obliga a las naciones aliadas a reforzar la asistencia militar a Ucrania.

El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, da una rueda de prensa frente a los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en la sede de la OTAN en Bruselas, Bélgica, el pasado 07 de abril de 2022 | Fuente: EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ FOTO: STEPHANIE LECOCQ EFE

Hasta ahora, esta asistencia militar proporcionada por las por los países miembros de la OTAN (que no por la propia OTAN) se había limitado al armamento ligero, a los misiles antiaéreos portátiles de corto alcance, a los misiles antitanque, a los radares y a la información sobre los planes y los movimientos de las tropas rusas. Pero en esta nueva fase del conflicto, los países de la OTAN parecen estar dispuestos a dar un paso al frente y enviar armamento pesado.

Este cambio de postura tiene lugar después de que el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba se reuniese con los aliados de la OTAN y les comunicase los tres únicos asuntos que le interesan en este momento: “Mi agenda es muy simple, solo hay tres asuntos en ella: armas, armas y armas”, dijo el jefe de la diplomacia ucraniana a su llegada a la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas. “La mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proveerle con todo lo necesario para contener a Putin y derrotar al ejército ruso en Ucrania... de tal manera que la guerra no escale más”, explicó Kuleba.

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y la Seguridad, Josep Borrell, se sumó a la solicitud de Stoltenberg y Kuleba, y se dirigió a los países miembros de la Alianza Atlántica para insistir en que Ucrania necesita “menos aplausos y más armas”: “Lo importante son las cuestiones prácticas, más recursos y más capacidad militar para resistir la agresión rusa”, dijo Borrell a su llegada a la cumbre ministerial de Exteriores de la OTAN el pasado jueves.

¿Qué armamento está en camino?

Estados Unidos es quien está entregando más recursos para dotar a los soldados ucranianos del armamento necesario para repeler la invasión. En total, el nuevo paquete de asistencia militar de la Casa Blanca incluye 1.400 sistemas antiaéreos ‘Stinger’, 5.000 sistemas antiblindaje ‘Javelin’, 7.000 sistemas de antiblindaje, cientos de sistemas aéreos no tripulados de tipo ‘Switchblade’ y de tipo ‘Puma’, 7.000 armas pequeñas; 50 millones de cartuchos de munición; 45.000 conjuntos de chalecos antibalas y cascos, así como sistemas de cohetes guiados por láser y otras herramientas de defensa, como dispositivos de visión nocturna o radares de seguimiento.

Fotografía de archivo donde aparece un miembro de las Fuerzas de Defensa Territorial aprendiendo a usar un misil Javelin, el 9 de marzo de 2022 | Fuente: EFE/EPA/Roman Pilipey Archivo FOTO: Roman Pilipey EFE

Pero además de hacer sus propios envíos de armamento, Estados Unidos también asumió el rol de coordinador dentro de la Alianza Atlántica, para que el resto de países miembros (sobre todo los de Europa del Este) enviasen material bélico al Gobierno de Kiev. La República Checha ha sido el primero en responder a la llamada de las autoridades ucranianas y ha comenzado el envío de decenas de tanques T-72 y vehículos de combate de infantería BVP 1.

Australia -por su parte- ya ha anunciado que enviará 20 vehículos blindados Bushmaster, dos de ellos equipados como ambulancias. Asimismo, también enviarán 70.000 toneladas de carbón para contribuir al abastecimiento energético y más de 180 millones de dólares australianos para ser gestionados por el Gobierno de Kiev.

Hasta el momento, Alemania ha entregado a Ucrania misiles antiaéreos “Strela”, ametralladoras MG3 y municiones, junto con alimentos y equipos médicos. Aunque desde algunos medios se habla de la entrega de un nuevo paquete de ayuda, que incluiría otros 1.500 misiles antiaéreos “Strela”, otras cien ametralladoras MG3, y un número indefinido de tanques PBV-501, de misiles Stringer y de lanzagranadas RGW90 HH “Matador”.

El diario “The Times” avanzó que el Gobierno británico también está considerando enviar a Ucrania blindados como los Mastiff, que son vehículos pesados de seis ruedas capaces de transportar a diez soldados, o los Jackal, más ligeros y apropiados para misiones de reconocimiento.

Vehículos Jackal 2 y Panther en un ejercicio del ejército británico FOTO: La Razón (Custom Credit) Mr Dominic King

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, contestó en nombre de España a la petición del Gobierno de Kiev, asegurando que el envío de tanques, aviones y otro tipo de armamento pesado a Ucrania “no está sobre la mesa”. Asimismo, Reino Unido también ha abierto la puerta a integrar el sistema de defensa aérea Starstreak en los sistemas de defensa ucranianos.

Esta posición ya había sido criticada abiertamente por el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmitro Kuleba, que consideró que no es oportuno hacer ninguna distinción entre el armamento defensivo y el ofensivo: “Toda arma usada en el territorio de Ucrania por el ejército ucraniano contra un agresor extranjero es defensiva por definición”, explicó Kuleba. “Aquellos países que dicen que vamos a proporcionar a Ucrania armas defensivas, pero no estamos en posición de darle armas ofensivas, son hipócritas. Es simplemente un enfoque injusto y no justificado”, sentenció el ucraniano.