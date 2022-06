¿Quién ha ganado las legislativas francesas en España?

Tras las elecciones legislativas en Francia de ayer, Stéphane Vojetta, candidato independiente apoyado por la mayoría presidencial, logra su mantener su escaño como diputado de la Asamblea Nacional francesa. Vojetta llegó a la segunda vuelta contra el candidato de izquierdas Renaud Le Berre, a quien ha vencido por el 57,27% de los votos. Su rival logró el 42,73% de los votos.

Les électeurs de la 5ème circonscription ont donc parlé. Avec près de 58% des voix, je remporte l’élection législative et je reste donc député de la 5ème circonscription des Français de l’étranger. pic.twitter.com/1Cu9Cp2l0Y — Stéphane Vojetta (@StephaneVojetta) June 19, 2022

Hoy Stéphane Vojetta respira tranquilo y orgulloso, no obstante su carrera para llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. Primero, porque desde el partido del presidente de Francia, Emmanuel Macron, eligieron a dedo a Manuel Valls como candidato de Ensemble! en esta 5ª circunscripción que representa a los votantes franceses en España, Portugal, Andorra y Mónaco. Vojetta no se rindió entonces y decidió presentarse como independiente. En la primera vuelta de las legislativas -celebrada en el exterior el 5 de junio- este francés afincado en Madrid obtuvo el segundo puesto con el 24,6% de los votos. Atrás dejaba a Valls con un 16,17%. En primera posición quedó Le Berre, el candidato de NUPES a quien venció ayer.

Vojetta se ha recorrido la Península Ibérica en coche y ha visitado las ciudades de España y Portugal con mayor número de franceses residentes. En las últimas semanas desde que arrancó su particular campaña se ha recorrido más de 5.000 kilómetros. Durante una entrevista la semana pasada con LA RAZÓN pasó de los 44º de Sevilla, a la ola de calor de Madrid, para luego visitar Tenerife y Lanzarote antes de la esperada cita en las urnas.

Vojetta aseguró entonces que a pesar de lo cansado que estaba había disfrutado muchísimo en su recorrido por toda España durante su campaña electoral. Aprovechando que no tenía que ir a París a la Asamblea y que tenía que hacer campaña, se lanzó a las carreteras españolas. “En francés se llama ‘unir lo útil con lo agradable’, he hecho algo que me apetecía mucho hacer”, confesó. Descubrió toda la Península pero también aprovechó para “desdigitalizar” a mucha gente que conocía de las redes sociales.

En su opinión, lo que más preocupa a los franceses en España y en la Península Ibérica “son principalmente dos temas. El primero, los trámites administrativos que tienen que pasar casi todos por reuniones físicas en los consulados de Madrid, Barcelona y Lisboa”.

Sin embargo, muchos de los residentes por ejemplo de las Islas Canarias tienen que viajar a Madrid para sacarse el pasaporte, destacó Vojetta, para quien el 80% quiere que los trámites se puedan realizar a distancia.

El segundo tema para esta comunidad es la educación francesa en el exterior. De acuerdo con Vojetta, “sólo un tercio de todos los niños franceses están escolarizados en nuestros liceos. El resto, dos tercios, se encuentran en el sistema local, en el español concertado o público o incluso en colegios británicos. A estas familias les gustaría que sus hijos pudieran mantenerse en el sistema francés”. Así, el diputado destaca que a los franceses en el exterior les gusta mantener un vínculo educativo y lingüístico.

Y es que en su opinión, a pesar de residir fuera, “mantenemos un interés fuerte en nuestro país, nuestra cultura, nuestro idioma y queremos fomentar también esto en nuestros hijos”.