Ucrania contra Rusia: una guerra por el derecho a existir que solo puede acabar con derrota o victoria

Parte 1. Guerra menor

En los últimos seis meses, el autor de estas líneas ha escuchado repetidamente de amigos europeos la pregunta: ¿cómo sobrevive tu país a esta terrible guerra? La pregunta siempre me cogía desprevenido. Simplemente porque en la mente de los ucranianos, esta guerra no es una cuestión de seis meses, sino de ocho años. Miren mi caso como ejemplo. Perdí mi casa en Crimea en 2014, y al año siguiente, 2015, pasé de repente de ser un hombre pacífico, un periodista que estudiaba filosofía y teología, a ser un oficial del ejército ucraniano. Por eso, al hablar de febrero de este año, en Ucrania no decimos “desde el comienzo de la guerra”, sino “con la invasión a gran escala”. La guerra comenzó hace mucho tiempo.

Siempre hemos tenido relaciones complejas con Rusia, desde que nos declaramos una nación independiente. Antes de la invasión a gran escala de Ucrania, Vladimir Putin publicó un artículo en el que esbozaba la versión rusa de su visión de la “cuestión ucraniana”. Según ella, no somos una nación independiente, sino sólo una rama perdida de los rusos, que se vio desnortada por la influencia occidental e ideó algunas peculiaridades nacionales. Según este enfoque, la propia existencia de Ucrania es el resultado de un intento de Occidente de debilitar al pueblo ruso.

Nuestra opinión es diferente, y se reduce al hecho de que existimos, somos una nación y queremos seguir nuestro propio camino. En 2003, el entonces presidente de Ucrania, Leonid Kuchma, publicó su libro “Ucrania no es Rusia”. En él no sólo describía la formación histórica de los ucranianos como pueblo separado, sino que también mencionaba las diferencias que hacen que nos resulte incómodo coexistir con los rusos en un solo Estado. En primer lugar, los ucranianos, individualistas y propietarios, no toleran la “mano dura” y la verticalidad rígida, y los rusos la consideran la mejor forma de sociedad. Este libro pretende explicar educadamente por qué nuestro país tiene derecho a su autodeterminación nacional.

Irónicamente, en Ucrania, Kuchma era considerado un presidente prorruso que llegó al poder con eslóganes sobre la necesidad de integración con Rusia. Pero incluso él se sorprendió al enfrentarse al rechazo de Rusia a la propia existencia de Ucrania, hasta el punto de responder con su libro. En su presidencia, justo en el año de la publicación del libro, se produjo el primer incidente, en el que los rusos atacaron el territorio ucraniano, intentando llevarse la isla fronteriza de Tuzla. Un movimiento de tropas frustró entonces el intento en la zona.

Al año siguiente, los rusos gastaron mucho dinero y esfuerzo para sustituir a Kuchma por el entonces prorruso Viktor Yanukovich. El Kremlin le asignó sus mejores tecnólogos políticos y un régimen de máxima asistencia, y su principal oponente, Viktor Yushchenko, estuvo a punto de morir envenenado. Pero Viktor Yanukovich perdió las elecciones. Un intento de utilizar el recurso administrativo para falsear los resultados electorales provocó disturbios masivos conocidos como la Revolución Naranja.

El segundo intento se produjo en 2010. La economía del país estaba dividida, las fuerzas democráticas estaban divididas y la falta de voluntad de la OTAN para aceptar la solicitud de adhesión de Ucrania debilitó el sentimiento prooccidental. Rusia, por el contrario, estaba en alza: el éxito de la invasión de Georgia y la débil respuesta de Occidente les animó e infundió la sensación de su invencibilidad. Esta vez, Yanukóvich logró convertirse en presidente.

Yanukóvich fue más cooperativo que Kuchma. Entre sus decisiones como presidente se encuentra la ampliación al máximo de la base de la Armada rusa en Sebastopol, el nombramiento de un ciudadano ruso como ministro de Defensa de Ucrania, llevando al Ejército ucraniano y a las fuerzas especiales al punto de no estar preparados para resistir de alguna manera a los rusos. Yanukóvich vio en estas medidas una oportunidad para conservar su poder durante años a costa del apoyo ruso. Irónicamente, ese fue el final de su carrera. El rechazo del tan esperado Acuerdo de Asociación con la UE provocó protestas estudiantiles. Yanukóvich, que temía ese tipo de discursos desde 2004, provocó su violenta represión con palizas masivas. En Ucrania es imposible hacerlo: los siguientes discursos han adquirido el carácter de un levantamiento civil conocido en el mundo como Euromaidán, y en Ucrania como la Revolución de la Dignidad.

Desde que terminó la Revolución de la Dignidad ha comenzado una nueva fase del enfrentamiento ucraniano-ruso: no política, sino militar. Si observan la medalla rusa “Por la devolución de Crimea”, verán en ella la fecha “20 de febrero”. Esta es la confesión: Los rusos realmente comenzaron a mover sus tropas a Crimea en esa fecha. Pero Yanukóvich todavía era presidente de Ucrania en esa fecha: Maidan ganó en tres días, el 23. Los rusos se dieron cuenta de que la silla bajo Yanukovich se tambaleaba y reaccionaron en previsión. Al darse cuenta de que su títere está perdiendo el poder, y sabedores de que durante un tiempo la cadena de mando del Ejército en Ucrania se desgarrará, lanzaron una operación para tomar parte del territorio de Ucrania. Cuando el poder cambió en Kiev, los soldados rusos sin marcas de identificación ya se paseaban por Crimea.

Sin embargo, Putin no admitió la presencia de sus tropas allí. Según él, eran unidades locales de autodefensa. Sonaba sorprendente, dado que iban vestidos de pies a cabeza con equipamiento ruso, y algunos tenían el característico aspecto mongoloide de los habitantes del Lejano Oriente ruso. Pero, ¿quién podría objetar? Los rusos han introducido a sus agencias en las estructuras de seguridad ucranianas, amenazando al nuevo gobierno ucraniano con la guerra. En ese momento, todas las subdivisiones con capacidad de combate del ejército ucraniano eran unas 3.000-4.000 personas, y todo el mundo comprendió que simplemente no podríamos resistir la guerra.

Unas semanas más tarde, el 16 de marzo, se celebró un “referéndum” en Crimea a expensas de las ametralladoras rusas. Sus papeletas contenían dos opciones: “la reunificación de Crimea con Rusia” y “el retorno de Crimea a la Constitución de 1992″ (independencia de facto en forma de autonomía dentro de Ucrania). La opción de “mantener el statu quo” ni siquiera se contempló. Según los resultados publicados, el 96,5% de los habitantes de Crimea votaron por la “reunificación”, algo puramente norcoreano, imposible incluso estadísticamente. Se repitió la situación del “referéndum sobre el Anschluss de Austria” de Hitler.

Sin embargo, esto no fue suficiente para el Kremlin. El 12 de abril, un grupo de rusos bajo la dirección del oficial del FSB Igor Girkin tomó edificios administrativos en las ciudades vecinas de la región ucraniana de Donetsk, Sloviansk y Kramatorsk. Aprovechando y aumentando los temores de las élites locales de que, tras la derrota de Yanukóvich, el nuevo poder se recuperaría sobre ellos, matando a ciudadanos proucranianos y a políticos locales, y transfiriendo armas y combatientes al este de Ucrania, los rusos intentaron provocar una guerra civil en Ucrania. En los planes de los analistas políticos rusos ya se ha dibujado la “Novorossiya”, un enclave prorruso en una buena mitad del territorio de Ucrania, que la aisló del mar y la convirtió en una pequeña potencia desgarrada, siguiendo el modelo de Bosnia y Herzegovina.

Sin embargo, los ucranianos lograron obrar un milagro. Gracias a un gran flujo de voluntarios, Ucrania restauró parcialmente la capacidad de combate de su ejército y desalojó a las tropas separatistas rusas del Donbás. Los rusos trataron de contrarrestar utilizando la transferencia de nuevos equipos y el impune bombardeo de las fuerzas ucranianas a través de la frontera. La página trágica de 2014 fue el derribo de un avión de pasajeros malasio con ciudadanos holandeses a bordo. En agosto de 2014, los ucranianos estaban cerca de recuperar el control total del Donbás. Los rusos fueron a por todas e introdujeron en Donbá unidades regulares, habiendo hecho retroceder a las tropas ucranianas. El resultado fue el acuerdo de Minsk, un alto el fuego temporal y no duradero.

Los siguientes siete años fueron escaramuzas, bombardeos y pujas diplomáticas. Los rusos trataron de obligar a Ucrania a cumplir los acuerdos de Minsk, tal y como ellos los veían: el Donbás se convertiría de iure en una amplia autonomía dentro de Ucrania y de facto en un enclave ruso en ella. Ucrania insistió en que cualquier cambio en el estatus político de Donbás sólo sería posible tras la retirada de las tropas rusas de su territorio y el restablecimiento del control sobre la frontera. Ambos países se estaban preparando para una nueva guerra: Ucrania reconstruía su ejército y buscaba aliados, y Rusia abastecía de armas a Donbás y Crimea y se preparaba para un gran combate.

Y la gran guerra comenzó justo a tiempo para el aniversario de la victoria del Euromaidán: el 24 de febrero de 2022.

Parte 2. La gran guerra

El 24 de febrero cambió la vida de todos los ucranianos.

En nuestras mentes -como en las de muchos europeos- vivía el mito del poder irresistible del ejército ruso. Por supuesto, la experiencia de los años anteriores lo ha hecho tambalear, pero en esa fase de la guerra, la Federación Rusa utilizó sólo una parte de sus fuerzas, confiando más en los métodos “híbridos”. Esta vez nos atacaron con todo, habiendo anunciado previamente que tenemos la intención de acabar con Ucrania como un proyecto geopolítico. El artículo de Putin no dejó ninguna lectura alternativa, la ocupación estaba prevista. La mayoría de los analistas internacionales nos dieron desde unas horas hasta unas semanas. Pero ya había una desesperación estoica en los corazones de millones de ucranianos: teníamos que luchar, aunque fuera nuestro último momento.

Nos salvó el hecho de que los rusos sobrestimaron mucho sus fuerzas. Incluso una semana antes de la invasión, al autor de estas líneas le preguntaron si era posible invadir el territorio de Bielorrusia para intentar ocupar Kiev. Muy poco posible, dije. Los rusos tendrán que avanzar a través de los bosques contaminados por la radiación de Chernobyl para apoyarse en Kiev, una poderosa ciudadela natural cuyo asalto sería una pesadilla para cualquier jefe militar en su sano juicio.

Sus tropas se movieron como si no esperaran ninguna resistencia: marchando en columnas. Su fuerza aerotransportada bajo la ciudad estaba mal cubierta y, tras el aterrizaje, fue destruida, incluso no por las tropas regulares, sino por la Guardia Nacional, que en Ucrania desempeña un papel policial más paramilitar. En el norte, se dirigieron a Kyiv, en el este, a Jarkiv y Chernihiv. Tuvieron éxito en el sur, donde una semana después de la invasión consiguieron entrar en Jerson y rodear Mariupol. Sin embargo, el plan de la blitzkrieg fracasó: las partes principales, que debían tomar la capital, se empantanaron.

Aquí se reveló la debilidad del método de guerra soviético heredado por Rusia. Su control está muy centralizado: las operaciones, incluso a nivel táctico, implicaban la aprobación de generales alejados del frente. En los años anteriores a la guerra, Ucrania había adoptado las tácticas occidentales de pequeños grupos, en los que se daba la iniciativa al mando local. Como resultado, los poderosos grupos de tropas rusas en el norte de Ucrania resultaron ser algo así como un oso rodeado por una manada de lobos: con toda su masa, no tuvo tiempo de combatir a los atacantes por todos lados. En este punto, Occidente nos ayudó por primera vez: los tanques rusos eran vulnerables a los misiles Javelin y NLAW, y los helicópteros rusos, frente a Stinger. Por desgracia, el factor sorpresa no funcionó - la aviación ucraniana, la defensa aérea y los centros de mando lograron escapar del primer ataque de los misiles de largo alcance. Los edificios de las dos unidades en las que serví fueron sistemáticamente destruidos por los “Kaliber”, pero con un mínimo de bajas - la mayoría de mis compañeros no estaban allí en ese momento.

Marzo fue un mes de confrontación desesperada. Los rusos esperaban que todo fuera como en Crimea en 2014, cuando las incapaces unidades ucranianas prefirieron las negociaciones sobre el terreno en lugar de la resistencia activa. En lugar de ello, les tocó una guerra en toda regla contra un adversario no demasiado inferior en cantidad y calidad, e incluso superior en táctica. Cientos de miles de ucranianos se apresuraron a alistarse en el ejército y formaron bajo él unidades de voluntarios para prestar ayuda.

Los rusos se vieron obligados a revisar el plan de la operación a principios de abril. Sus tropas se retiraron de todo el norte de Ucrania, concentrando sus esfuerzos en el este, en las regiones de Donetsk y Luhansk. Cambiaron por completo la táctica: ya no intentaron avanzar en columnas, y poco a poco fueron derribando la artillería de las posiciones ucranianas, avanzando un par de cientos de metros al día, como en los años de la Primera Guerra Mundial. En esos mismos días, el mundo se enteró de la tragedia de Bucha y las ciudades vecinas: al retirarse a toda prisa, los rusos no tuvieron tiempo de cubrir sus huellas y dejaron atrás un montón de cadáveres de civiles torturados.

Ucrania se encontró en una posición vulnerable. A pesar del heroísmo de muchos soldados, no podíamos enfrentarnos a los rusos en este tipo de guerra simplemente por la falta de equipo y munición. Diez descargas de artillería rusa suponían una por parte de Ucrania, y diez salidas aéreas rusas por una de las nuestras. Peor aún, los rusos fueron capaces de poner en marcha la producción en masa de drones baratos, que ajustaban el fuego de su artillería. El Kremlin cubrió sus pérdidas movilizando a los habitantes del “interior” de Rusia, incluyendo el Cáucaso y el Lejano Oriente. Los habitantes de las aldeas rusas, que luchan por llegar a fin de mes, aprovecharon el servicio militar como una oportunidad, por primera vez en su vida, de ganar algo de dinero real, de ver el mundo fuera de su aldea y de ganarse algo de respeto. Esto ha dado sus frutos. En abril, los rusos simplemente borraron de la faz de la tierra varias ciudades de la región de Donetsk. A finales de mayo, cayó la sitiada Mariupol. Su captura costó grandes sacrificios a los rusos, pero en parte “suavizaron” su efecto simplemente porque los ucranianos, movilizados en los territorios ocupados de Donbás en 2014, estaban en primera línea.

Por eso la ayuda occidental se ha convertido en algo fundamental para Ucrania. No podíamos competir con los rusos en número, así que teníamos que empezar a luchar con calidad. Necesitábamos artillería de largo alcance y precisa: aunque fuera diez veces más pequeña que los viejos cañones soviéticos del enemigo, si golpeaba más lejos y con más precisión, podríamos atacarles sin toparnos con el fuego de respuesta. En tercer lugar, necesitábamos misiles balísticos y antirradar pesados para suprimir sus defensas aéreas. Por último, por supuesto, teníamos nuestras propias reservas, que a veces se utilizaban con una eficacia inesperada -por ejemplo, a mediados de abril, conseguimos destruir el buque insignia de la Flota rusa del Mar Negro, y a finales de junio expulsamos a los rusos de la isla de Zmeyny, de gran importancia estratégica. Pero no eran suficientes.

Las armas occidentales nos salvaron de la muerte. En contra de los temores iniciales, los soldados ucranianos dominaron su uso “desde las ruedas”. La introducción de la artillería de largo alcance (M777, M109, PzH 2000, Rab, Caesar, Zuzana) y los sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple (HIMARS, MLRS) cambiaron drásticamente el equilibrio de fuerzas. Aunque su número es varias veces inferior al de los rusos (compárense 16 HIMARS en el armamento de Ucrania y 140 Iskanders en el de la Federación Rusa), las Fuerzas Armadas de Ucrania los utilizan con mucha más eficacia que los rusos, sus homólogos. Como resultado, tras la captura de Severodonetsk a finales de junio, la ofensiva rusa se paralizó finalmente. La línea de demarcación ha cambiado poco en los últimos dos meses.

Ahora nos enfrentamos a una nueva fase de la guerra. Los rusos ya no pueden limitarse a retirarse: esto supondría una enorme derrota geopolítica para ellos, tras la cual ya no podrían reclamar el estatus de gran potencia. Por otro lado, Ucrania no puede aceptar que la tragedia de Bucha se repita en los territorios ocupados de la misma región de Jerson. Ninguna de las partes está contenta con el statu quo, lo que significa que no hay solución diplomática.

Para nosotros, se trata de la supervivencia como nación. Para Rusia, se trata de un neoimperio. No descansarán hasta acabar con Ucrania como Estado independiente y nosotros no descanseremos hasta que liberemos nuestros territorios y a nuestro pueblo. La liberación de los territorios ocupados, el Jerson, será una tarea difícil, pero no tenemos otra opción.

No somos gente guerrera y no queremos luchar. Sólo nos damos cuenta de que nuestro enemigo no nos dejará en paz, que acabar con nuestra existencia es demasiado importante para él. También sabemos que cualquier compromiso que utilice es sólo un respiro, y la esperanza de que un tiburón se desenganche si dejas que te muerda la mano, es demasiado ingenua. A la ocupación de Crimea le siguió la invasión del Donbás y la invasión del Donbás, la ofensiva sobre Kiev. En esta guerra no hay regateo, sólo puede haber derrota o victoria.

Haremos todo lo posible por sobrevivir y ganar. La ausencia de ayuda occidental no nos obligará a rendirnos, pero su presencia puede ayudarnos a ganar. Esperamos que la ayuda de los socios extranjeros -en primer lugar, Estados Unidos y los países de la UE- nos permita expulsar al ocupante de nuestra tierra y restablecer el derecho internacional que ha violado. Por ahora, nos ha ayudado a detener el avance del enemigo. Ha llegado el momento de ayudarnos a sacarlo de nuestro suelo.

Victor Tregubov es un columnista ucraniano, bloguero y antiguo redactor jefe del medio de comunicación “Petr Mazepa”. Capitán de las Fuerzas Armadas de Ucrania, especialista en análisis informativo. Periodista ucraniano y activista político liberal.