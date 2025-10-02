Un accidente arruina sus vacaciones y una cláusula oculta del seguro los obliga a pagar millones de euros

Darren Webb y Danielle Davies, originarios de Morecambe, Reino Unido, jamás imaginaron que sus vacaciones en Turquía se transformarían en una pesadilla que marcaría sus vidas para siempre. El primer día del viaje, mientras exploraban la zona en un ciclomotor alquilado, sufrieron un aparatoso accidente que les provocó lesiones graves: Darren sufrió una hemorragia cerebral y Danielle múltiples traumas físicos, incluyendo daños pulmonares y musculares que requerirán tratamiento prolongado.

La situación médica ya era crítica, pero se volvió aún más desesperante cuando la aseguradora se negó a cubrir los gastos hospitalarios. El motivo: Darren conducía bajo los efectos del alcohol y sin casco, lo que violaba las condiciones de la póliza.

La factura médica ascendió rápidamente a más de 20.000 euros, y la pareja se vio obligada a utilizar el dinero que tenían reservado para el depósito de su futura vivienda. La cobertura médica que pensaban tener se desvaneció en un instante, dejándolos completamente desprotegidos en un país extranjero.

Darren pasó diez días hospitalizado, incluyendo una estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos. Su estado era tan delicado que no pudo regresar en avión. El viaje de vuelta a Reino Unido se realizó en autobús, una travesía de más de cinco días que agravó su sufrimiento físico y emocional. Danielle, por su parte, descubrió nuevas lesiones al regresar, confirmadas por el Royal Preston Hospital, lo que amplió el horizonte de su recuperación.

La experiencia fue tan traumática que Danielle confesó haber perdido por completo el deseo de volver a viajar. “No quiero volver a salir del país. No quiero volver a subirme a una moto. No quiero volver a vivir algo así”, declaró en medios locales. La familia de Darren ha iniciado una campaña de recaudación en GoFundMe para afrontar los gastos médicos, apelando a la solidaridad de la comunidad.