Alerta por gambas radiactivas: la FDA pide a los consumidores revisar sus congeladores

Las autoridades sanitarias han emitido una alerta alimentaria tras detectar la presencia de cesio-137, un material radiactivo, en varios lotes de gambas procedentes de Indonesia. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los productos afectados están vinculados a la empresa PT. Bahari Makmur Sejati, conocida comercialmente como BMS Foods.

En un comunicado, la FDA explicó que detectó la presencia del radionúclido cesio-137 en una muestra de gambas congeladas importadas desde Indonesia. Para proteger a los consumidores, la agencia decidió emitir una nueva alerta de importación por contaminación química, con el fin de impedir que los productos de gambas ingresen al país hasta que la empresa haya solucionado las condiciones que provocaron la aparente infracción, detalló el organismo.

La contaminación también habría sido detectada en muestras pertenecientes a otra compañía indonesia, PT Natural Java Spice, lo que amplió el alcance de la alerta. En este sentido, la FDA instó a consumidores, distribuidores y minoristas a abstenerse de consumir o vender productos de ambas firmas "hasta que presenten pruebas suficientes que demuestren que las causas de la contaminación han sido resueltas".

¿Qué otros productos se han visto afectados?

Según informó The Independent, todas las marcas de gambas retiradas fueron procesadas por PT Bahari Makmur Sejati. Paralelamente, las autoridades recomendaron desechar los productos comercializados por AquaStar Corp, con sede en Seattle, y Southwind Foods, con sede en California. También se pidió revisar los artículos de Tampa Maid Foods, LLC y Lawrence Wholesale, LLC, cuyos productos se distribuyeron a través de grandes cadenas como la conocida Walmart y Kroger.

La alerta inicial, emitida en agosto, afectaba específicamente a las gambas congeladas Kroger Mercado Cooked Medium Peeled Tail-Off y a los gambas de cóctel AquaStar Corp., ambos comercializados en supermercados estadounidenses.

¿Qué es el cesio-137 y por qué es peligroso?

El cesio-137 (Cs-137) es un isótopo radiactivo producido principalmente como subproducto en los reactores nucleares y en las detonaciones atómicas. Su vida media supera los 30 años, por lo que permanece activo durante décadas.

Aunque el nivel de cesio detectado en las gambas era muy bajo y no representa un riesgo inmediato para la salud, su presencia es preocupante porque la exposición prolongada o la acumulación en el organismo puede aumentar el riesgo de cáncer y daños en órganos internos. Por este motivo, las autoridades optaron por la retirada preventiva de los productos, con el objetivo de eliminar cualquier posibilidad de exposición continuada Según la FDA, la contaminación podría haberse producido por un almacenamiento inadecuado, durante el procesamiento o transporte de los camarones.