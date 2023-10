Así es "Queens of Canadá", el grupo violento que se extiende por el mundo y amenaza con "atentar contra Europa y otros países"

Canadá se mantiene en alerta debido a una secta llamada "Queen of Canadá". Un grupo que desde hace tiempo, se ha asentado en Richmound, un pueblo canadiense, y está liderado por Romana Didulo, su líder. Se trata de un grupo que cada vez cobra más fuerte, y que, aunque todavía no se considera como terrorista, amenaza con emplear la violencia y realizar ejecuciones públicas.

Su movimiento ha provocado el asalto a una comisaría en Canadá recientemente, también ha llegado a Estados Unidos, y en total, son veintiséis países los que están amenazados por la presencia de los seguidores de Didulo. una canadiense de origen filipino. Didulo es diferente a otras figuras influyentes de las teorías conspiratorias que existen hoy en día. En lugar de promover sus teorías por Internet, ha atraído a una serie de seguidores que viajan con ella y que van causando problemas por el territorio canadiense,

Según un artículo de "Vice", fue una empresaria cuya infancia pasó en Filipinas, pero luego se mudó a Canadá. Aunque no se sabe mucho de ella, sus seguidores relatan historias en las que explicaba que había sido una sintecho que dormía en el suelo de un salón de belleza. Asimismo, en 2020, decidió meterse a la política y fue la única miembro del partido "Canadá First". Cuando un influencer importante de QAnon empezó a apoyar sus afirmaciones, se hizo cada vez más y más famosa, especialmente entre los antivacunas.

Didulo mezcla conspiraciones ultraderechistas con teorías sobre alienígenas. De hecho, afirma ser "una curandera extraterreste".

A principios de este mes, los "discípulos" de "Queen of Canadá" enviaron corros electrónicos de "cese y desistimiento", denunciando a las autoridades locales y exigiendo que si las autoridades de Richmound no seguía los decretos, realizarían "crímenes contra la humanidad". Antes de llegar a esta población, fueron expulsados de varios pueblos del país. Más allá de pedir delinquir, también pide a sus seguidores tomar actitudes anarquistas y antisistema como no pagar las facturas "para que el sistema bancario colapse". Asimismo, esperan atentar "contra las autoridades de Canadá y otros países que no estén de acuerdo con sus teorías".

"Ella es, diría, una de las influencers de QAnon más peligrosas dentro del movimiento, si no la más peligrosa", explicaba a 'Vice News' Alex Mendela del Grupo Alethea, una organización que controla la desinformación.