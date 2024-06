Ni gobierno ni dinero: así es la vida en la única ciudad del mundo sin políticos

Política y dinero son dos de los aspectos que más mueven el mundo. Cada vez son más los intereses que se mueven por un fin político o por finalidad lucrativa, y pocos aspectos quedan en la vida que no se vean influenciados por alguna de estos dos factores. No obstante, existe un lugar del mundo en el que no hay políticos, ni es controlado por la riqueza ni siquiera hay religión. Una comunidad pionera en el mundo que nació para ser la "alternativa al planeta que hoy en día conocemos".

Para encontrar este lugar del mundo, hay que adentrarse en India. En el sur del país, a unos kilómetros del municipio de Puducherry y cerca a la costa del Golfo de Bengala, se encuentra Auroville, una ciudad concebida como un experimento social y espiritual. Fue fundada por Mirra Alfassa, famosa pintora india que se convirtió en una gurú y fue conocida como "La Madre" de esta "pintoresca" tierra.

Auroville, la ciudad sin políticos ni dinero: el experimento para vivir "por la espiritualidad y ecologismo"

La ciudad se expandió hasta cubrir 2.000 hectáreas, convirtiéndose en un enclave donde la experimentación ecológica y el urbanismo sostenible van de la mano. Una zona donde no hay dinero en efectivo, ni gobierno, ni religión. Cada residente recibe un salario mensual de 225 dólares, independientemente de su ocupación, y las transacciones se realizan a través de cuentas comunitarias. Además, tampoco existe la propiedad privada, pues los habitantes ceden sus bienes a la comunidad.

Se acoge a cualquier persona que quiera vivir aquí, sea de la nacionalidad que sea. Así, actualmente alberga algo más de 3.000 personas de cincuenta y dos países distintos. Cerca de la mitad de los residentes son indios, pero una quinta parte son franceses, poniendo en contexto la multiculturalidad del lugar.

"Auroville es hermosa, tranquila y llena de positividad. Aquí tenéis fotos de mi visita allí", escribía el primer ministro de India, Narendra Modi, en su cuenta de X (antes Twitter) tras visitar este lugar en 2018

La ciudad se organiza en una espirar que envuelve el centro, donde se encuentra el Matrimandir, o "templo de la madre". Es una bola dorada tan alta como un edificio de nueve pisos, y un lugar de meditación.

Auroville, ¿ciudad o utopía? Reconocida por la UNESCO y la India, pero criticada por su forma de vivir

Asimismo, tiende a ser autosuficiente, cultivando los alimentos que consumen y utilizando energías renovables. Ajenos a la política, la ciudad se organiza en comités y grupos de trabajo, que se encargan de diversas áreas como educación, economía o salud. Mientras tanto, los habitantes llevan "una vida espiritual", por lo que tampoco hay religiones.

"Una ciudad que le pertenece a toda la humanidad", aparece reflejado en su página web. Un proyecto que cuenta con el reconocimiento del Gobierno de India y el apoyo de la UNESCO, y cada año, aproximadamente cien personas se instalan en Auroville, atraídas por sus valores ecológicos y espirituales.

A lo largo de los años, se han generado divisiones y conflictos por el manejo de la economía, la relación con las comunidades cercanas o la propia dirección del desarrollo. A pesar de que mantiene su foco de innovación y esperanza, es considerada una utopía por muchos, además de ser vista como un experimento sectario.