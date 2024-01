Por qué las autoridades de Japón pagan a sus ciudadanos por cazar osos: el "premio" que los japoneses no entienden

Japón es uno de los países cuya cultura asombra al mundo. El país del sol naciente posee una esencia sin igual en el mundo y es elegido como uno de los lugares más hermosos y apasionantes de nuestro planeta. Un destino que cualquier turista incluye en su lista de países a los que viajar, y no es de extrañar debido a su belleza o su alto nivel de vida, así como sus templos milenarios o su influencia artística. No obstante, este lugar asiático también tiene tradiciones o costumbres que no dejan sin igual a nadie, así como medidas rocambolescas o de lo más llamativa, como la caza de osos. Y es que las autoridades niponas premian esta práctica e incluso pagan dinero a aquellos que se cobren la libertad y vida de estos animales.

Según recoge la cadena estatal NHK, Japón se ha enfrentado a la mayor ola de ataques de osos salvajes que jamás se haya visto en la región. En torno a 200 casos de personas atacadas y heridas por estos animales se registraron en 2023, lo que supone un récord histórico desde que las autoridades llevan registro. Además, estos ataques se saldaron con cinco personas fallecidas ante la virulencia de los mismos.

La caza de osos, el polémico premio de las autoridades de Japón a sus ciudadanos para evitar más ataques

Esto obligó al ministro de Medio Ambiente a anunciar medidas para combatir estos sucesos. En primer lugar, el gobierno cubriría los gastos del rastreo y la caza de osos que realizaran las autoridades locales, en especial aquellas zonas en las que los ataques eran muy frecuentes, tales como Hokkaido, Aomori, Iwate o Akita -todas ellas en el norte-. Asimismo, el gobernador de esta última provincia, donde los ataques se triplicaron en el último año, aseguró que incentivaría a los cazadores con un premio de 5.000 yenes (unos treinta euros) por cada oso abatido.

Ante esta histórica -y extraña- medida, los expertos afirman que se debe al cambio climático. La carencia de nueces y bellotas en su hábitat natural, su principal alimento, habría llevado a los animales a ampliar su radio de búsqueda de comida, sobre todo de cara a hibernar en invierno, lo que explicaría que en otoño se produjeran a mayoría de ataques.

Medidas que no terminan de aceptar en un país en el que se han visto varios desembolsos y medidas curiosos recientemente. Otro caso llamativo es que el gobierno nipón paga a sus ciudadanos para que encuentren pareja, ya que los nacimientos en el país han caído a su mínimo histórico y se piensa en la financiación de proyectos que utilicen Inteligencia Artificial para emparejar a las personas y así, invertir una tasa de natalidad que va cuesta abajo.