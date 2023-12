Biden sorprende con su mensaje sobre las próximas elecciones: "Si Trump no se presenta, no estoy seguro de si yo me presentaría"

En una declaración sorprendente durante un acto de recaudación de fondos en Massachusetts, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dejado entrever la posibilidad de no presentarse a la reelección en 2024 si su rival, Donald Trump, opta por no participar en la contienda. El mandatario demócrata, de 81 años, reiteró su creencia de que Trump representa "una amenaza para la democracia" y afirmó: "Si Trump no se presentara, no estoy seguro de si yo me presentaría. Pero no podemos dejarle ganar por el bien del país".

Aunque Biden había anunciado su intención de buscar la reelección para enfrentarse a Trump, estas nuevas declaraciones han generado especulaciones sobre la estrategia demócrata en caso de un escenario sin la presencia del expresidente republicano. "Él se postula y yo tengo que postularme", insistió Biden al ser cuestionado sobre la posibilidad de retirar su candidatura, aunque luego aseguró que, por el momento, no considera retirarse.

La edad de Biden, un factor que ha sido objeto de discusión, se suma a la incertidumbre sobre su capacidad para afrontar un segundo mandato. A pesar de su afirmación inicial de ser un "candidato puente", ahora se ve a sí mismo como el líder demócrata más efectivo para enfrentarse a Trump, quien ha seguido cuestionando la legitimidad de las elecciones desde su derrota en 2020. Las encuestas recientescuestionan la viabilidad de Biden y su capacidad para vencer al magnate en una eventual contienda electoral.

En los últimos meses, Trump ha intensificado su retórica beligerante y ha alimentado la narrativa del fraude electoral, generando preocupaciones en Washington y añadiendo un elemento de tensión al ya complejo escenario político estadounidense. A medida que se acerca el periodo electoral, la incertidumbre sobre la participación de ambos candidatos y las estrategias que adoptarán en la carrera por la presidencia de Estados Unidos en 2024 continúan siendo temas centrales de discusión.