Detenido un ciudadano de origen sirio en Bucarest tras lanzar un cóctel molotov contra la Embajada de Israel

Las fuerzas de seguridad de Rumanía detenido este lunes en Bucarest a un ciudadano de nacionalidad siria por provocar un pequeño incendio en la entrada de la Embajada de Israel tras lanzar un cóctel molotov contra la legación diplomática. El hombre de 34 años intentó inmolarse minutos después en los aledaños del edificio, según recoge la prensa local. No hubo víctimas ni daños significativos. La brigada antiterrorista del servicio de inteligencia rumano, que vigila de forma permanente el edificio, detuvo al atacante antes de que la Policía llegara al lugar de los hechos. La delegación israelí confirmó los hechos a través de un comunicado en el que agradeció «la rápida y eficaz acción» de los agentes de seguridad. «Una persona, aparentemente de origen sirio, se acercó al edificio donde se encuentra la Embajada de Israel en Rumanía. Cuando se le acercaron los guardias de seguridad, sacó un cóctel molotov, lo encendió y lo arrojó hacia la puerta de entrada», detalla la nota.

Los agentes ya están investigando las causas del incidente. El portavoz de la Policía rumana, Georgian Dragan, declaró al canal de noticias local Digi24 que estuvo motivado «por agravios personales» y no por el contexto internacional de la guerra que Israel está librando en la Franja de Gaza. Según la versión policial, el atacante no había recibido el permiso de residencia solicitado en Israel, por lo que decidió atentar en represalia contra el edificio. Pero no sería la primera vez que las sedes diplomáticas israelíes son objeto de ataques desde el pasado 7 de octubre, como consecuencia de la brutal campaña militar israelí en el enclave palestino, que se ha cobrado la vida de más de 36.000 personas, en su mayoría civiles, según los datos del Ministerio de Sanidad gazatí.

En los últimos siete meses de conflicto se ha intensificado el número de incidentes en las embajadas israelíes. En octubre del pasado año, un miembro de la legación diplomática en Pekín fue apuñalado por un ciudadano extranjero; en enero, una detonación controlada destruyó un «objeto vivo» y «peligroso» descubierto por la Policía en el exterior de la Embajada israelí en Estocolmo; y en marzo, un hombre fue detenido en La Haya tras lanzar un objeto ardiendo contra el edificio de la misión diplomática israelí. El suceso más reciente tuvo lugar la pasada semana en la Embajada israelí en Ciudad de México. Un grupo de manifestantes prendieron fuego a la sede diplomática durante una protesta por los ataques aéreos israelíes en Rafah que causaron medio centenar de muertos, entre ellos mujeres y niños.