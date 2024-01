¿Se dice Oriente Medio u Oriente Próximo? Diferencias entre ambos y países que incluyen

Estos días la actualidad informativa está centrada en la guerra de Israel contra Hamás, un conflicto que ha salpicado a países como Líbano, Siria, Irak, Irán, Pakistán o Yemen. En los medios de comunicación encontramos varias formas de denominar a la región.

¿Lo correcto es decir Oriente Medio o hay que hablar de Oriente Próximo? ¿Hay similitudes entre ambas denominaciones? ¿Qué diferencias hay con el Lejano Oriente?

Si recurrimos a la Real Academia Española (RAE), hay tres conceptos muy diferenciados. Debemos utilizar la expresión Oriente Próximo si nos referimos a Líbano, Israel, Turquía, Jordania, Siria, Irak, Irán y la península de Arabia, un territorio en el que se incluye también Palestina.

En cambio, se debe emplear Oriente Medio si se alude a Afganistán, Pakistán, India y países de ese entorno. Por último, Extremo Oriente incluye a China, Sureste Asiático y otros países de la zona.

Su usan los dos términos de forma indistinta

Sin embargo, en el uso común la diferencia entre Oriente Próximo y Oriente Medio no siempre está tan clara y se suelen intercambiar ambos conceptos por influencia del inglés, que no hace distinción entre Near East y Middle East.

Para complicarlo un poco más, la forma de llamar a la región depende de si se hace desde la perspectiva europea o americana (cambian las distancias), o si es un organismo internacional u otro quien lo alude.

Las expresiones Oriente Medio y Próximo se asentaron mientras se fue desarrollando el proceso de descolonización en un territorio controlado por Gran Bretaña y, en menor medida, Francia.