Dos hombres apuñalados en menos de 24 horas en la estación de Oxford Circus

La red de transporte subterráneo de Londres ha sido escenario de dos ataques violentos en menos de 24 horas, generando alarma entre los usuarios del metro. El primer apuñalamiento tuvo lugar en la estación de metro de Oxford Circus a las 3:40 de la madrugada, mientras que el segundo se registró a la 1:30 de la mañana siguiente. Ambos incidentes ocurrieron durante el servicio nocturno conocido como Night Tube.

Las víctimas son un hombre de 41 años y un joven de 23, quienes fueron atendidos por los servicios médicos tras sufrir heridas por arma blanca. Aunque las lesiones fueron clasificadas como no graves, los hechos han encendido las alertas sobre la seguridad en el transporte público, especialmente en horarios nocturnos.

La British Transport Police ha señalado que los dos ataques podrían estar vinculados y ha iniciado una investigación para esclarecer los hechos. Hasta el momento no se han realizado detenciones, pero se ha difundido la imagen de un sospechoso y se solicita la colaboración ciudadana para identificarlo.

El inspector DCI Gareth Davies, encargado del caso, declaró que “no hay espacio para la violencia en la red ferroviaria”, y aseguró que se han reforzado las patrullas en las estaciones más transitadas para garantizar la seguridad de los pasajeros.

Aunque los informes médicos han reducido parcialmente la alarma inicial al confirmar que las heridas no son de riesgo vital, los ataques han generado un clima de inquietud entre los viajeros.