Biden acusa por primera vez de “genocidio” a Putin

El presidente estadounidense, Joe Biden, acusó por primera vez al presidente ruso, Vladimir Putin, de estar cometiendo “genocidio” contra el pueblo ucraniano, pero quiso dejar claro que su declaración ante la prensa era personal y no una manifestación de intenciones por parte de su Gobierno.

La Administración Biden no tiene previsto, por ahora, emprender ninguna determinación legal contra Rusia ni acusar formalmente a Putin por sus actividades genocidas en territorio ucraniano, pero el presidente demócrata tampoco quiso guardar silencio ni pudo quedarse callado ante las atrocidades de las fuerzas militares rusas en Ucrania.

“Su presupuesto familiar, su capacidad para llegar su tanque, nada de eso debería depender de si un dictador declara la guerra y comete un genocidio al otro lado del mundo”, resaltó Biden en alusión a Putin este martes durante una visita oficial en una planta de bioetanol situada en el Estado de Iowa, mientras el demócrata anunciaba medidas para contrarrestar el drástico aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos.

Con estas declaraciones, recalcadas minutos después frente al avión presidencial de vuelta a la Casa Blanca, Joe Biden escalaba la tensión en el cruce de acusaciones contra el presidente ruso. Las palabras del presidente de Estados Unidos marcaban un punto de inflexión entre las atrocidades calificadas como “crímenes de guerra” cometidas hace días en la zona periférica de Kiev y el “genocidio” del que hasta ahora, y desde que dio comienzo la guerra de Rusia en Ucrania, nadie había hablado.

“Sí, lo llamé genocidio”, resaltó ante las dudas de los periodistas el presidente Joe Biden antes de abordar el Air Force One. Se ha vuelto cada vez más claro que Putin sólo está tratando de eliminar la idea de poder ser ucraniano”, aclaró el presidente de EEUU, añadiendo: “Dejaremos que los abogados decidan internacionalmente si califica o no, pero seguro que así me parece”.

Si bien el comentario acusador del presidente de Estados Unidos hacia su homólogo ruso se pudo interpretar en principio como un gesto espontáneo durante su discurso en Iowa, haciendo incluso referencia al impacto económico de la guerra de Rusia en Ucrania en los estadounidenses, el presidente Joe Biden quiso recalcar poco después su opinión personal de que Putin está cometiendo “genocidio” en Ucrania.

“Palabras verdaderas de un líder verdadero”, aplaudió Volodimir Zelenski en Twitter. El presidente de Ucrania ha denunciado en numerosas ocasiones las atrocidades cometidas por las tropas rusas, acusando a Vladimir Putin reiteradamente de cometer genocidio contra la población ucraniana. “Llamar a las cosas por su nombre es fundamental para hacer frente al mal”.

Por genocidio se entiende la “aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos”. Desde el contexto del derecho internacional, el concepto genocida se define como “matar o causar daños físicos o mentales graves con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.

Mientras tanto, investigadores independientes recopilan signos de evidencia de las atrocidades de las que líderes mundiales acusan al presidente ruso de haber cometido contra la población civil en Ucrania, tal y como se solicitó durante la última votación de la Asamblea General de las Naciones Unidlas en Nueva York para ventar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos tras las denuncias puestas en marcha por decenas de líderes mundiales por las atrocidades cometidas por Putin en Kiev entendidas como “crímenes de guerra”.

Las autoridades exhumaron cuerpos enterrados en las afueras de la capital ucraniana, a pesar de que soldados rusos parecían estar organizados para provocar una nueva ofensiva militar.

Putin, por su parte, hacía oídos sordos a las acusaciones de Biden, pero decidía interrumpir las negociaciones con Ucrania determinado a no detenerse hasta conseguir conquistar toda la zona prorrusa del Donbás. El Gobierno de Ucrania, sin embargo, mantiene el pulso con su país vecino y confirmaba hace unas horas la captura y detención del diputado y empresario prorruso Viktor Medvedchuk, muy cercano al presidente Vladimir Putin.

A pesar de las sonadas palabras del presidente de Estados Unidos, la Administración Biden no ha presentado, por ahora, ninguna determinación formal de genocidio contra Rusia, pero las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca ponen el foco internacional en esa dirección.

A lo largo de la historia, Estados Unidos ha presentado ese procedimiento legal en un total de ocho ocasiones. A través de su puesta en marcha de manera oficial y a raíz de la Convención sobre Genocidio ratificada en 1988, los Estados del país tienen la obligación legal de prevenir y castigar el genocidio, así como conceder la extradición cuando se trate de casos catalogados de este tipo.