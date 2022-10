El presentador de la BBC sobre el fallecimiento de Isabel II: “Me enteré diez segundos antes”

Había ensayado la noticia durante años pero cuando el veterano presentador de la BBC, Huw Edwards, se enteró de la muerte de la reina Isabel II, sólo tuvo diez segundos para prepararse el texto y dar la noticia a la nación entera y al mundo. El anuncio de Huw Edwards fue el más seguido por los telespectadores en Reino Unido.

La noticia desencadenó casi dos semanas de cobertura televisiva ininterrumpida, que culminaron con el funeral de Estado y que provocaron algunas críticas (minoritarias) por la excesiva cobertura de la televisión pública al fallecimiento de la monarca. Edwards obtuvo el reconocimiento del público que siguió sus retrasmisiones y recibió numerosos elogios por ello salvo el de una telespectadora muy crítica, su madre, que según ha contado a “Radio Times”, no paraba de decirle que parecía cansado.

El veterano presentador de informativos, de 61 años, contó en esta entrevista su alivio por el hecho de que la cobertura hubiera finalizado sin sobresaltos. “Con todas esas horas en antena, estaba desesperado por no cometer un error terrible”, dijo. No estaba precisamente sobrado de ánimos maternos. “Mi madre no dejaba de mandarme mensajes diciendo: ‘pareces agotado, tienes unas bolsas enormes bajo los ojos’”, ha recordado Edwards.

La muerte de la reina, el 8 de septiembre, se produjo horas después de que Edwards cubriera la llegada de Liz Truss al Número 10 para relevar a Boris Johnson como primera ministra. En menos de 72 horas, Reino Unido vivió un cambio en Downing Street y un relevo en Buckingham Palace.

“Cada día parecía fundirse con el siguiente”, ha contado el presentador a “Radio Times”. “Mi tiempo libre era limitado, pero entre medias hacía algunos largos paseos y un par de sesiones de boxeo”.

A pesar de los rumores que han surgido sobre las circunstancias de la muerte de la reina Isabel II, Edwards ha negado de que le hubieran informado antes sobre su fallecimiento. Ha asegurado que transmitió la noticia “unos diez segundos después” de conocerla. El control le confirmó que el anuncio de la confirmación de la muerte era oficial. Le pidió que se tomara su tiempo y que empezase a hablar cuando se sintiese preparado. Tardó 10 segundos.

Más tarde se ha conocido que el certificado de defunción revela que la reina falleció a las 15.10 horas. Edwards dio la noticia a los espectadores a las 18.30. Este desfase de tres horas hizo sospechar a muchos telespectadores de que Edwards ya supiese extraoficialmente que la monarca había fallecido, por eso llevaba corbata negra. Pero el presentador de la BBC lo ha negado y ha asegurado que en un primer momento la corbata era azul marino y que se la cambió a negra en un despacho. El presentador mantuvo la corbata de luto durante las dos semanas de cobertura especial.