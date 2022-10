El Ejército sueco realiza más investigaciones sobre las fugas del Nord Stream

Dos dragaminas de las Fuerzas Armadas Suecas se encuentran actualmente en una de las tuberías dañadas de Nord Stream para llevar a cabo nuevas investigaciones. “Sentimos la necesidad de complementar y hacer más investigaciones”, explica Jimmie Adamsson, director de comunicaciones de la Marina sueca.

En las últimas semanas, ha habido mucha actividad con respecto a los daños a lo largo de los dos gasoductos de Nord Stream. Varios países han enviado barcos al lugar para realizar sus propias pesquisasHaH. La investigación sueca en el lugar del sabotaje se completó hace algún tiempo, pero las Fuerzas Armadas ahora han visto sus propias necesidades para complementar el material recopilado anteriormente. “Puedo confirmar que estamos allí con dos dragaminas”, explica Adamsson.

Los barcos que llegaron recientemente al sitio son el “HMS Vinga” y el “HMS Sturkö”. “Su ocupación principal es buscar minas o hundirse con submarinos. No hay conexión con las minas en este caso, la conexión es que están equipadas para realizar trabajos e investigaciones bajo el agua”, añadía el jefe de comunicación de la Marina. El Ejército, sin embargo, no quiso informar sobre posibles hallazgos por el momento: “No puedo comentar si hemos encontrado algo o si estamos buscando algo en particular, estamos haciendo esto por una necesidad de las fuerzas armadas”.