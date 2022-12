Medvedev amenaza con el uso de las armas “más poderosas de destrucción” contra Occidente

El ex presidente ruso y actual número dos del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvedev, afirmó este domingo que Moscú está construyendo “los más poderosos medios de destrucción” basados en “nuevos principios”, amenazando con utilizarlos contra Occidente con la guerra de Ucrania de fondo.

“Nuestro enemigo no sólo está atrincherado en el Gobierno de Kyiv. También en Europa, América del Norte, Japón, Australia, Nueva Zelanda y otros lugares que han jurado lealtad a los nazis de nuestro tiempo”, escribió Dmitri Medvedev en su cuenta de Telegram. Por eso estamos intensificando la producción de los medios de destrucción más poderosos, incluidos los basados en nuevos principios.

Armas hipersónicas

No detalló estos nuevos principios, pero al parecer se refería en particular a las nuevas generaciones de armas hipersónicas que Moscú presume de haber desarrollado en los últimos años. El espectro de la guerra nuclear ha regresado tras la ofensiva de febrero en Ucrania, poniendo de relieve la erosión de la arquitectura de seguridad mundial de la Guerra Fría. Los reveses militares rusos de los últimos meses han hecho temer que Moscú esté considerando la posibilidad de utilizar armas no convencionales para tratar de contrarrestar la tendencia favorable a Ucrania sobre el terreno.

Esta semana, el presidente ruso Vladimir Putin relativizó el riesgo de tal recurso al subrayar que estas armas eran “un medio de defensa” para un “ataque de represalia”. No obstante, el viernes planteó la hipótesis de que Rusia cambie su doctrina militar introduciendo la posibilidad de un ataque preventivo para desarmar a un enemigo. Putin aseguró que Rusia podría adoptar estrategias desarrolladas por Washington en el pasado, en referencia a la idea del ataque preventivo lanzado en Irak en 2003.

El Departamento de Estado estadounidense condenó las últimas declaraciones, afirmando que “cualquier discusión, por vaga que sea, sobre armas nucleares es absolutamente irresponsable”.

El número dos de Rusia en el Consejo de Seguridad hace referencia a las nuevas generaciones de armas hipersónicas sobre las que Moscú ha estado comunicando activamente en los últimos años. Medvedev compaginó la presidencia con Putin de primer ministro entre 2008 y 2012. Desde el inicio de la guerra de Ucrania, el ex presidente se ha convertido en una de las voces más incendiarias de la clase dirigente rusa.