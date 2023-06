Un general alemán explica cuál el punto débil de las fuerzas armadas de Ucrania

Alemania anunció este fin de semana que tiene la intención de proporcionar a Ucrania otros 45 tanques antiaéreos Gepard, o Cheetah, para finales de año en su lucha defensiva contra Rusia. El plan fue anunciado por el jefe del Centro de Situación de Ucrania del Ministerio de Defensa alemán, el general de brigada Christian Freuding., quien ve la defensa aérea como un punto débil clave en la actual contraofensiva del ejército ucraniano. "Estamos haciendo lo que podemos. Pero a pesar de todo esto, ¿Ucrania tiene suficiente defensa aérea y defensa aérea? ¡Claramente no!".

Ucrania, dijo el alto mando militar, se enfrenta a un dilema al respecto. Rusia sigue bombardeando ciudades ucranianas, lo que obliga a Ucrania a concentrar los sistemas de defensa aérea y antiaéreos suministrados desde Occidente alrededor de los centro urbanos.

"Ucrania como atacante necesita una superioridad de 3:1 o incluso 5:1 para tener éxito", asegura Freuding, quien ve esta guerra no como un sprint sino como un maratón. Esta es la única forma de garantizar que "el tiempo no se convierta en el aliado de Putin", matizó el general de brigada. El objetivo es claro: "La agresión rusa no debe tener éxito y Ucrania debe seguir siendo un estado independiente y libre".

Para paliar esas desventaja, Berlín enviará una nueva remesa de blindados Gepard, que tiene un cañón antiaéreo autopropulsado, blindado y resistente a cualquier condición meteorológica. Se caracteriza, además, porque presenta una gran movilidad todoterreno y un rápido giro de la torreta.

Hasta ahora se han entregado un total de 34 Gepard por parte de Alemania y se añadirán 15 más en las próximas semanas. "Además, queremos entregar hasta otros 30 tanques Gepard hacia fin de año en cooperación con Estados Unidos", ha explicado Freuding.

Además de los tanques Gepard, los sistemas de defensa aérea IRIS-T SLM están destinados a fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania. Según Freuding, estos tienen tasas de éxito de "casi el 100 por cien". Dos de ellos ya han sido entregados. "Seguirán dos más este año, luego cuatro más en 2024". La lección de la guerra en Ucrania se puede "resumir en una frase", ha dicho: "Necesitamos fuerzas armadas listas para la guerra".

El grupo Krauss-Maffei construyó unos 570 Gepard hasta 2010, cuando fue sustituido por el LeFlaSys y en su día fue una de las piedras angulares de la defensa aérea del Ejército alemán. Este blindado, que muchos consideran como un carro obsoleto, está destinado a la protección de columnas blindadas en marcha de ataques de helicópteros y aviones a altitudes bajas. Va armado con dos cañones automáticos Oerlikon KDA, de 35mm, cuyo sector de tiro vertical oscila entre los 85º y los -5º. Su disparo horizontal es de 360º, y todos los movimientos de la torreta se realizan mediante un motor (aunque en caso de avería, se pueden efectuar manualmente).