Muere a los 92 años el último miembro vivo de la primera expedición en conquistar el Everest

Kanchha Sherpa, el último miembro con vida del equipo que conquistó por primera vez el Monte Everest, ha fallecido a los 92 años. La Nepal Mountaineering Association confirmó que su deceso ocurrió en la madrugada del jueves en su residencia de Kapan, distrito de Katmandú.

Phur Gelje Sherpa, presidente de la asociación, destacó que con su partida "se ha cerrado un capítulo de la historia del montañismo".

El sherpa formaba parte de la expedición de 35 miembros que el 29 de mayo de 1953 hizo posible que el neozelandés Edmund Hillary y su guía sherpa Tenzing Norgay alcanzaran la cima de 8.849 metros. Kanchha fue uno de los tres sherpas que llegaron hasta el campamento final junto a los históricos escaladores, jugando un papel crucial en el éxito de la hazaña.

El legado de un pionero

Nacido en 1933 en Namche Bazar, la puerta de entrada al Everest, Kanchha comenzó su carrera en el montañismo a los 19 años y permaneció activo en el sector expedicionario hasta los 50. En una entrevista concedida para Associated Press en marzo de 2024, el veterano escalador había expresado su preocupación por la masificación y la suciedad en la montaña más alta del mundo, exhortando a respetar la montaña como a una diosa.

Entre la comunidad sherpa, el Everest es reverenciado como Qomolangma, o diosa madre del mundo, y sus miembros generalmente realizan rituales religiosos antes de ascender al pico. Kanchha deja como legado su llamamiento a la preservación de la montaña, habiendo sugerido que "sería mejor para la montaña reducir el número de escaladores".

Los últimos ritos para Kanchha Sherpa se llevarán a cabo el lunes. El pionero del Everest deja tras de sí a su esposa, cuatro hijos, dos hijas y numerosos nietos, así como un lugar imborrable en la historia del alpinismo mundial.