Laura Loomer: ¿quién es la teórica de la conspiración que acompaña a Trump?

La presencia de activista de extrema derecha Laura Loomer junto a Donald Trump en los últimos días de la campaña electoral ha suscitado dudas, incluso entre algunos dirigentes republicanos, sobre la influencia que la controvertida excandidata al Congreso pueda tener sobre el magnate. Loomer es conocida por su retórica antimusulmana y por difundir teorías de la conspiración en foros de Internet, como la que sostiene que los atentados del 11-S fueron un «trabajo desde dentro» llevado a cabo por el Gobierno de Estados Unidos.

La activista ultra acompañó a Trump precisamente a un acto de conmemoración del atentado el miércoles, lo que levantó ampollas y provocó la indignación de algunos medios de comunicación estadounidenses. Y el martes, la joven de 31 años viajó a Filadelfia a bordo del avión de Trump para asistir al debate presidencial entre el candidato republicano y la aspirante demócrata Kamala Harris.

Quizás, el momento más memorable de ese debate se produjo cuando Trump repitió una afirmación infundada de que los inmigrantes de origen haitiano roban las mascotas en la ciudad de Springfield, Ohio, para después comérselas. «Se están comiendo las mascotas de la gente que vive allí», llegó a decir Trump en el bloque de inmigración ante una Harris que no daba crédito a lo que escuchaba.

La teoría, por supuesto, no es cierta. Trump se justificó asegurando que lo que decía era algo que había escuchado en la televisión. Pero, en realidad, la teoría había sido emitida por la propia Loomer justo un día antes del debate. El lunes, la activista difundió esta versión a través de la red social X, plataforma donde amasa 1,2 millones de seguidores. El compañero de ticket electoral de Trump, J.D. Vance, y el senador Ted Cruz hicieron lo propio.

Aunque no está claro el nivel de acceso de Loomer a Trump, su publicación en X y su presencia posterior en Filadelfia ha llevado a algunos republicanos a atribuirle la responsabilidad de que el expresidente hiciera la afirmación falsa en el debate. Una fuente anónima cercana a la campaña de Trump declaró al medio estadounidense Semafor que estaban «100%» preocupados por la proximidad de Loomer a Trump. «Independientemente de las barreras que le haya puesto la campaña de Trump, no creo que funcionen», dijo la fuente.

Varios políticos republicanos también han criticado en público a Loomer y han advertido contra la posibilidad de que Trump la incorpore a su círculo íntimo. «Laura Loomer es una loca teórica de la conspiración que profiere regularmente basura repugnante destinada a dividir a los republicanos», escribió el senador por Carolina del Norte Thom Tillis. «Una infiltrada del DNC [Comité Nacional Demócrata] no podría hacer un trabajo mejor que el que ella está haciendo para dañar las posibilidades del presidente Trump de ganar la reelección», escribió en X.

En una rueda de prensa celebrada en California el 13 de septiembre, Trump se limitó a decir que Loomer es «una colaboradora» y que desconocía sus recientes comentarios sobre Harris o sobre el 11 de septiembre. «Yo no controlo a Laura. Laura tiene que decir lo que quiera. Es un espíritu libre», añadió. Pero en la plataforma de Elon Musk, la activista confesó que opera «independientemente» para ayudar a Trump, a quien se refirió como «verdaderamente la última esperanza de nuestra nación». «A los muchos periodistas que me están llamando y pidiendo obsesivamente que hable con ellos hoy, la respuesta es no», subrayó. «Estoy muy ocupado trabajando en mis historias e investigaciones y no tengo tiempo para entretener vuestras teorías de la conspiración».

Nacida en Arizona en 1993, la autodenominada periodista de investigación ha trabajado como activista y comentarista para organizaciones como Project Veritas y el portal ultra Infowars de Alex Jones. En 2020 se presentó –con el apoyo de Trump– como candidata republicana a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por Florida, pero perdió frente a la demócrata Lois Frankel. Volvió a intentarlo dos años más tarde, cuando se presentó sin éxito para desbancar al representante Daniel Webster en unas primarias republicanas en un distrito diferente de Florida.

Ahora, Loomer es conocida por su apoyo vocal a Trump y por promover una larga cadena de teorías de la conspiración que incluyen afirmaciones de que Harris no es negra y que el hijo del multimillonario George Soros estaba enviando mensajes crípticos pidiendo el asesinato de Trump. Estas publicaciones la llevaron a ser expulsada de varias plataformas como Facebook, Instagram e incluso, según ella, Uber y Lyft por hacer comentarios ofensivos sobre los conductores musulmanes. En una ocasión se describió a sí misma como una «orgullosa islamófoba».

Loomer asiste con frecuencia a actos de apoyo a Trump y ha sido vista anteriormente en su residencia de Florida, Mar-a-Lago. A principios de este año, viajó en su avión a Iowa, donde la saludó en el escenario de un acto. «La quieres de tu lado», dijo Trump.

El expresidente también ha compartido varios de sus vídeos en Truth Social. Y el año pasado, The New York Times informó de que Trump había expresado su interés en contratarla para su campaña, cediendo solo después de que altos ayudantes expresaran su preocupación de que pudiera dañar sus esfuerzos electorales. «Todos los que trabajan para él creen que es un lastre», dijo un asesor de Trump sobre Loomer en un reportaje publicado en enero por NBC News.

Otra destacada trumpista, la congresista Marjorie Taylor Greene, discrepó con Loomer esta semana por sus comentarios cuestionando la raza de Harris y un post en el que decía que la Casa Blanca «olerá a curry» si Harris, que es en parte de ascendencia india, resulta elegida. Greene dijo que los comentarios de Loomer eran «atroces y extremadamente racistas» y que «no representaban lo que somos como republicanos o MAGA», lo que provocó una oleada de mensajes furiosos en su dirección.