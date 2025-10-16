Marruecos construye instalaciones de mantenimiento para los C-130 y los F-16

Mantenimiento Aero Maroc (MAM), filial de Sabena Engineering, y Mantenimiento Aeronáutico de Activos (MAA) han comenzaso a construir las instalaciones de mantenimiento en la base aérea de Benslimane para los C-130 Hércules y F-16. El centro de mantenimiento cubre una superficie de más de 8.000 metros cuadrados.

Este proyecto representa la primera fase de un plan de desarrollo más amplio que incluye la futura expansión hacia plataformas de helicópteros y otros tipos de aeronaves, en el marco de una estrategia de inversión sostenible destinada a crear oportunidades de empleo altamente cualificado, informa Hespress.

Maintenance Aero Maroc (MAM), una empresa conjunta entre Sabena Engineering (Grupo Aurisio) y MEDZ (Grupo Caisse de Dépôt et de Gestion). Aspira a convertirse en un centro regional de excelencia para el mantenimiento de aeronaves militares y civiles, con planes de expansión a nuevas plataformas y mercados en el futuro