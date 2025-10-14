Al Qaeda tiene 1.000 yihadistas "durmientes" en los Estados Unidos

“Las nuevas amenazas terroristas de Al Qaeda han sido ignoradas a pesar de que se nos ha advertido repetidamente de que hay más de mil agentes en suelo estadounidense esperando órdenes para atacar a los ciudadanos donde viven, trabajan, se divierten y rezan. Los ataques serán múltiples, sincronizados y podrían aprovecharse de un desastre natural”. Esta advertencia está contenida en un artículo del exteniente coronel del Ejército de EE.UU. (Boinas Verdes), Scott Man, publicado en HST. Este militar tiene experiencia de combate en Colombia, Irak y Afganistán y es autor de un best seller publicado por New York Times.

“El terrorismo internacional ha vuelto a casa. En lugar de temernos unos a otros, deberíamos centrarnos en los adversarios que odian a los estadounidenses, y deberíamos prepararnos para salvarnos al menos tanto como ellos planean nuestra desaparición. Al Qaeda no distingue entre demócratas y republicanos; para ellos, simplemente somos estadounidenses, y así es como deberíamos pensar en nosotros mismos mientras nos preparamos para la amenaza que representan”, subraya.

“Antes del 11-S, si alguien les hubiera dicho que terroristas armados con cúteres iban a secuestrar aviones y estrellarlos contra el World Trade Center, ¿lo habrían creído? Nos encontramos en la misma situación ahora”. Recuerda que a finales de diciembre de 2023, Al Qaeda publicó un video titulado " Lo que Estados Unidos y Occidente no esperan", parte de su serie "Yihad de código abierto", cuyo objetivo era instruir a muyahidines solitarios sobre cómo llevar a cabo atentados. Si bien el video atrajo la atención por amenazar a aerolíneas estadounidenses, el crucial tutorial para la fabricación de bombas que contenía pasó prácticamente desapercibido en los informes públicos y las alertas de la industria.

“Al Qaeda ha avanzado ahora en la creación de la bomba invisible en chalecos suicidas, una innovación significativa en las tácticas terroristas y un peligroso avance en la sofisticación de los artefactos explosivos improvisados, que permite el transporte encubierto de dispositivos. Además, el renovado enfoque del grupo en las armas biológicas, químicas y radiológicas indica una estrategia a largo plazo para intensificar la yihad global. Al Qaeda es más peligrosa que nunca y el tiempo avanza”, enfatiza.

Destaca que hay al menos cinco elementos comunes que Al Qaeda utiliza al planificar ataques:

Objetivos blandos: zonas densamente pobladas como conciertos y eventos deportivos.

Atacantes: Morirán por su causa. Esta es una mentalidad que las fuerzas del orden han experimentado a gran escala en el ámbito interno.

Amenaza nacional: Intentarán conseguir apoyo adicional de simpatizantes locales.

Caos: Esto paralizará a las entidades gubernamentales. El tiempo de reacción se extenderá, lo que permitirá a los terroristas causar más bajas y mantener el control del territorio durante más tiempo.

Falsa sensación de seguridad: esto es con lo que Al Qaeda y sus afiliados contaron en el pasado y seguirán utilizando contra nosotros hasta que despertemos.

“La fase inicial de los ataques consistirá en una serie de asaltos coordinados contra lugares públicos de alto perfil, como hoteles, centros comerciales, escuelas y otros, para sembrar el caos. Los terroristas están preparados para librar prolongados tiroteos con la policía y las fuerzas militares, y utilizarán rehenes como escudos humanos. El plan incluye una estrategia mediática integral diseñada para maximizar la cobertura de los ataques, mostrando sus acciones violentas y llamando a la yihad global”, concluye.