¿Quién pagará los costes del impresionante dispositivo de rescate de Titan, el submarino que fue en busca del Titanic?

Varias agencias estadounidenses y canadienses buscan sin descanso el Titan, el submarino que desapareció el pasado domingo en el océano Atlántico en su expedición hacia el Titanic. Todos los recursos son pocos y es que según ha compartido la Guardia Costera, a los cinco tripulantes les quedan menos de 40 horas de oxígeno. Muchos dicen que se trataría de un milagro si aparecen, pero todos mantienen las esperanzas dado que en las últimas horas se han detectado unos ruidos rítmicos registrados cada 30 minutos en la zona de la desaparición, tal y como ha compartido la Guardia Costera de Estados Unidos.

Sin embargo, el tiempo no juega a su favor. La situación empeora si se tiene en cuenta las condiciones climatológicas, las fuertes corrientes marinas, las bajas temperaturas del agua y la oscuridad de las mismas. Además, hay que recordar que se encuentran a más de 1.500 kilómetros de la costa, lo que dificulta aun más si cabe el éxito de la operación.

Estos son los recursos que aportaron Canadá y Estados Unidos para buscar el Titan

Esta operación involucra directamente a Estados Unidos, Canadá y Francia. Todos ellos participan en un amplio operativo de búsqueda poniendo a disposición muchos de sus recursos. Desde Estados Unidos han movilizado tres aviones de transporte C-17 pertenecientes al ejército norteamericano. Con ellos trasladan equipos de apoyo y embarcaciones sumergibles, según apuntaron desde el Comando de Movilidad Aérea de Estados Unidos. Sin embargo, este país también cuenta con un dron acuático que es capaz de mostrar lo que hay a 20.000 pies bajo el agua, más de 6.000 metros. No obstante, aun no está confirmado que lo vayan a llevar a la zona de búsqueda dado que su transporte es todo un reto y su desplazamiento es muy lento.

Canadá, por su parte, contribuyó a la operación con un avión de patrulla y dos barcos de superficie con médicos especializados en medicina de buceo en uno de ellos y, desde ayer mismo, Francia también se sumó a la búsqueda aportando un barco equipado con un robot submarino, el cual se espera que llegue a la zona de la desaparición en torno a las seis de la tarde de hoy.

Hasta ayer, los refuerzos buscaban por aire y agua puesto que se pensaba que el Titan podía haber salido a flote. No obstante, las búsquedas ahora se centran en las profundidades del océano en un área de unos 7 kilómetros cuadrados. Sin embargo, según ha informado el contralmirante de Estados Unidos, tienen cubierta un área de más de 25.000 kilómetros cuadrados en los que han depositado boyas de sonar que llegan hasta los 3.962 metros de profundidad.

El sumergible Titán, desaparecido en el Atlántico OceanGate

¿Quién debería pagar los costes del rescate del Titan?: "No está claro si los contribuyentes en última instancia"

Este amplio operativo tendrá un coste muy elevado. No obstante, hasta ahora, nadie se ha atrevido a hablar de cifras a este respecto. Tan solo Chris Boyer, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Búsqueda y Rescate, dio una pincelada sobre este tema explicando que "probablemente costaría millones".

Además, confesó que no está claro quién se tendrá que hacer cargo de esta suma de dinero millonaria. Él asegura que no sabe "si los contribuyentes en los países involucrados, en última instancia, deberán pagarlo". No obstante, también aclara que depende de muchos factores. Pues por ejemplo, en Estados Unidos, explica que "los esfuerzos de búsqueda y rescate, quién los realiza y quién los paga, dependen de dónde te pierdas". Explicación a la que aportó un ejemplo: "En New Hampshire, cobran a las personas por los rescates si se determina que han sido imprudentes".

Después, a este respecto, surge otra incógnita. Pues se desconoce si los participantes en la expedición contrataron algún seguro de viaje que se pudiera hacer cargo de su rescate en caso de que tuvieran complicaciones como ha ocurrido. No obstante, Peter Anderson, director gerente de la agencia de viajes londinense Knightsbridge Circle, contó que ellos trabajan con la aseguradora Covac Global que están preparados para "evacuar y repatriar a nuestros miembros por emergencias médicas" pero que no se responsabilizarían de "pagar los esfuerzos actuales" con las pólizas que ellos tienen.

Cada uno de los integrantes de esta expedición tuvo que pagar a OceanGate Expeditions, la empresa organizadora, 250.000 dólares. Sin embargo, esa cantidad de dinero no prometía traerles de vuelta a casa. Pues cada pasajero tiene que firmar un documento antes de subirse a bordo en el que explica que el Titan es "un buque experimental sumergible que no ha sido aprobado o certificado por ninguna agencia regulatoria y podría resultar en daños físicos, una emergencia o la muerte".