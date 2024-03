La UE no reconoce las elecciones rusas que certificaron la reelección de Putin: «Se han basado en la represión y la intimidación»

Los ministros de Asuntos Exteriores de los Veintisiete han aprobado este lunes una declaración en la que denuncian el pucherazo electoral perpetrado por el régimen de Vladimir Putin. El texto denuncia que estos comicios «no han sido ni justos ni libres» y que se basan en un aumento de la «represión interna sistemática».

Además, los Veintisiete han acordado durante la reunión celebrada este lunes sancionar a los responsables directos en encarcelamiento en el Ártico y posterior asesinato del disidente ruso Alexei Navalni. Sus identidades se conocerán en los próximos días cuando se publiquen las sanciones en el Diario Oficial de la Unión Europea. Al igual que en el resto de rondas anteriores, tendrán prohibido viajar a la UE y sus bienes en suelo comunitario les será congelados.

No se sabe si estos castigos serán suficientes para la viuda del opositor asesinado, quien ha cogido el testigo de su marido en la lucha contra el Kremlin. «Si quieren derrotar a Putin uno tiene que innovar, debe dejar de ser aburrido porque no harán daño a Putin con otra ronda de sanciones que no es diferente a las anteriores», aseguró Yulia Navalnaya en su intervención en el hemiciclo de Estrasburgo (Francia) el pasado 26 de febrero.

La Comisión Electoral de Rusia ha confirmado que Putin ha arrasado en los comicios con un 87% de los sufragios. «No han sido unas elecciones libres y justas. No ha habido observación de la OSCE y se han desarrollado en un entorno muy restringido. Eso es lo que diplomáticamente puedo decir. Más que eso: estas elecciones se han basado en la represión y la intimidación. Y su celebración en los territorios ucranianos ocupados viola la soberanía de Ucrania», ha asegurado el máximo representante de la diplomacia comunitaria.

El titular de Exteriores español, José Manuel Albares, ha tachado estos comicios de «unos simulacros de elecciones en territorios ocupados militarmente de Ucrania» y un proceso «muy alejado, por decirlo democráticamente, de lo que consideramos en la UE y en España unas elecciones democráticas con las garantías necesarias».

El presidente del Consejo, Charles Michel, ha felicitado de manera irónica a Putin por su «aplastante victoria» para después recordar que las elecciones se han celebrado «sin oposición, sin libertad, sin alternativas».

Aunque lo sucedido no ha sido ninguna sorpresa para las cancillerías europeas, ahora es necesario asumir que Putin seguirá en el poder seis años más y la impresión generalizada es que si Ucrania no gana esta guerra, en unos años puede producirse otra contienda en suelo europeo si Occidente no es capaz de parar los pies al mandatario ruso.

Según asegura la declaración aprobada por la unanimidad de las capitales, Putin «ha impedido la presentación de muchos candidatos (incluidos todos los que se oponen a la guerra de agresión ilegal de Rusia), ha privado a los votantes rusos de alternativas reales y ha limitado en gran medida su acceso a información precisa».

«Han sido unas elecciones sin la posibilidad de elegir», ha asegurado la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock. En términos muy parecidos se ha expresado el ministro de Exteriores de Francia, Stéphane Séjourne quien ha calificado estas elecciones como una «operación electoral especial».