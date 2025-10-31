Turquía acogerá el lunes una reunión sobre Gaza ante el temor al fracaso del alto el fuego

Las autoridades de Turquía han informado de que tiene previsto acoger el próximo lunes una reunión de ministros de Exteriores de varios países de la región para abordar la situación en la Franja de Gaza ante el temor a un fracaso del alto el fuego, que entró en vigor el 11 de octubre. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha indicado que los ministros convocados procedente de siete países: Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia.

A ellos se sumará el propio Fidan, según informaciones recogidas por el diario 'Turkiye Gazetesi'. Algunos de estos países ya estuvieron presentes durante el encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump, en la reunión que tuvo lugar en septiembre en Nueva York. "Los asuntos que se abordarán estarán relacionados con la forma de proceder frente a la segunda fase del acuerdo, especialmente en lo referente a la fuerza de estabilidad", ha aseverado.

"Vamos a mantener un encuentro el lunes en Estambul con estos ministros para ver qué hacemos a continuación. Esta reunión es muy importante para nosotros", ha dicho Fidan, que ha hecho hincapié en que el "entendimiento común que surgió de la cita en Nueva York ha servido de sustento para el plan de paz y el acuerdo histórico alcanzado en Gaza". "Este plan ha traído esperanza para lograr que la crisis se solucione", ha añadido. En este sentido, ha instado a abordar posibles "problemas" y "obstáculos" para lograr la paz, según recoge Europa Press.

"¿Qué tenemos que hacer a continuación? ¿Qué tipo de apoyo está disponible para acompañar en las conversaciones? Hablaremos de todo esto el lunes", ha apuntado. Hakan ha expresado así su profunda "preocupación" por el futuro de la tregua y ha acusado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de estar "buscando excusas para violar el alto el fuego y reanudar el genocidio ante la mirada de todo el mundo". Además, ha explicado que se han realizado numerosos estudios y llamadas telefónicas durante este proceso, al tiempo que ha subrayado que esta cuestión "no debe ser dejada al margen ni un solo segundo".

"Tenemos que hacernos responsables de este asunto", ha zanjado. No obstante, esta misma semana el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, descartó un despliegue de tropas turcas en la Franja de Gaza, una cuestión que "no será aceptada" por las autoridades dada la "postura hostil" que Ankara ha mantenido durante todo este tipo respecto a las cuestiones políticas israelíes. "Los países que están preparados para enviar tropas deben ser al menos justos con Israel", apuntó entonces el ministro, que indicó que las relaciones entre las partes, "que en su día eran más cercanas", han empeorado "drásticamente" durante el mandato del presidente, Recep Tayyip Erdogan.