Pokrovsk bajo asedio: 170.000 rusos luchan contra una defensa feroz de Ucrania

Rusia ha concentrado 170.000 soldados cerca de Pokrovsk, superando en número a los defensores, pero el combate por esta ciudad de tamaño medio —que lleva un año siendo epicentro de la guerra— continúa, ya que Ucrania ha desplegado fuerzas adicionales para evitar su caída. "La situación en Pokrovsk es complicada. Grandes fuerzas rusas están allí", declaró el presidente Volodímir Zelenski el viernes, tras un informe del comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski.

Los rusos se fijaron la tarea de "tomar la ciudad", porque no han logrado capturar Sumi, Kupiansk ni Dobropillya, subrayó Zelenski, en referencia a los intentos de Rusia de avanzar en otras partes del frente, que se extiende por más de 1.000 km en el este y sur de Ucrania.

Zelenski aseguró que, aunque los soldados rusos operan ahora en la ciudad, las fuerzas ucranianas "los han estado destruyendo poco a poco" y que sería erróneo decir que Rusia está ganando allí. Putin es bienvenido a visitar Pokrovsk, como aparentemente planea, sugirió Zelenski, pero "todo el mundo sabe cómo acabaría eso", apuntó el líder ucraniano.

Lineas de suministro, como objetivo

Según el Ejército ucraniano, las fuerzas rusas presentes en Pokrovsk evitan tiroteos directos con los defensores y aprovechan brechas en los avances para penetrar lo más posible en la ciudad. Su objetivo sería cortar líneas vitales de suministro y destruir a los operadores de drones, el núcleo de las defensas. Los drones ucranianos siguen detectando y cazando grupos de infantería rusa que se mueven de forma encubierta en las zonas densamente edificadas, pero no pueden ver a algunos de ellos, lo que permite a las tropas rusas seguir acumulándose en la zona.

Soldados de élite enviados por Kiev a Pokrovsk han mejorado ligeramente la situación allí, pero Rusia amenaza con rodear a las fuerzas ucranianas, incluidos los que siguen repeliendo grandes asaltos cerca de la ciudad satélite de Mirnograd. Puede que no sea una decisión popular, pero podría ser preferible abandonar ahora las ciudades para salvar al mayor número posible de soldados ucranianos, escribe el bloguero y oficial ucraniano conocido como "Alex".

Debido a los ataques rusos contra las líneas de suministro, la logística se realiza mayoritariamente con drones aéreos y terrestres, mientras los soldados tienen que caminar kilómetros para llegar a sus posiciones. Sin embargo, muchos soldados ucranianos están a favor de continuar la defensa, debido a los riesgos asociados a una retirada bajo el intenso fuego enemigo y a la posible falta de posiciones defensivas comparables en las cercanías, escribe la corresponsal militar ucraniana Anna Kaliuzhna.

Decenas de miles de muertos

Mientras sufre presión en el propio Pokrovsk, Ucrania sigue recuperando terreno en la zona al noreste de la ciudad. Si sus ataques cerca de Krasni Liman y Razino tienen éxito, aún conserva buenas posibilidades de mantener la ciudad, apuntan algunos analistas militares. El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasil Malyuk, señaló que Rusia declaró que capturaría pronto Pokrovsk ya hace más de un año, pero solo ha avanzado 7 km desde entonces: "Han perdido decenas y decenas de miles de muertos, sin contar todos los heridos".

Desgraciadamente para Ucrania, Rusia trata a sus soldados como «prescindibles» y los envía a misiones «suicidas», explicó a LA RAZÓN el analista militar Oleksi Melnik, del Centro Razumkov. Aunque muchos ataques rusos fracasan, los que tienen éxito avanzan gradualmente, mientras la pérdida de cientos de vidas cada día apenas se registra en la sociedad rusa.

Mientras Ucrania trabaja en aumentar su "muro de drones" para limitar los avances rusos, deposita grandes esperanzas en los ataques de largo alcance contra territorio ruso, destinados a debilitar su economía y hacer que el coste de la guerra se sienta más en el país invasor. Una central térmica en Orlov y una importante subestación eléctrica de Novobrianska fueron alcanzadas por misiles Neptune, informaron el viernes las Fuerzas Marítimas de Ucrania, tras informes sobre explosiones en fuentes locales.

Desde el inicio del año, el 48% de las defensas antiaéreas rusas "Pantsir" han sido neutralizadas y se han golpeado 160 elementos de la industria petrolera, dijo Maliuk, que también señaló que sus unidades destruyeron anteriormente uno de los varios misiles intercontinental «Oreshnik», usados por Rusia para amenazar a Ucrania y a sus socios extranjeros.

"Hemos identificado objetivos prioritarios para nuestras sanciones de largo alcance. Definitivamente lo implementaremos todo", apuntó Zelenski. Al mismo tiempo, los ataques rusos contra el sistema energético y las ciudades de Ucrania han continuado sin descanso. Se introdujeron cortes de energía en todo el país tras ataques rusos que dañaron varias centrales térmicas en el oeste y este de Ucrania el jueves, causando la muerte de varios ingenieros y civiles, entre ellos una niña de 7 años.

Según el organismo de vigilancia nuclear de la ONU, la AIEA, varios reactores de las centrales nucleares ucranianas tuvieron que reducir urgentemente la producción después de que Rusia atacara subestaciones eléctricas críticas situadas cerca.