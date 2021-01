Aurah se pronuncia sobre la posible participación de Jesé en Supervivientes

La novia del futbolista ha querido desmentir que el atacante vaya a participar en Supervivientes. Según Aurah Ruiz, Jesé Rodríguez es un deportista de élite y lo va a seguir siendo.

“Eso es totalmente falso, él no forma parte del mundo televisivo, aunque a algunos les gustaría. No lo va a ser. Es un deportista de élite, lo va a seguir siendo. Seguirá haciendo su fútbol y esperemos que le vaya genial”, ha dicho la canaria en su canal de Mtmad.

Dicha información había surgido a raíz de que Jesé Rodríguez llamase a ‘La Casa Fuerte’ en directo para mostrar su apoyo a Aurah Ruiz, algo de lo que también ha hablado: “Era la primera vez que había una intervención telefónica de una persona así en la tele. No lo ha hecho nunca por nadie. Me sentí especial, era lo que me merecía. Fue un acto bastante bonito, sobre todo después de lo que ha pasado. Me demuestra bastantes cosas”.

Aurah Ruiz también ha hecho alusión a la infidelidad de Jesé Rodríguez con Rocío Amar: “No hay pareja perfecta, todos cometemos errores. Me decís mucho que cómo perdoné una infidelidad. Hay cosas que yo sé que vosotros no sabéis. Cada uno hace lo que quiere, yo perdono, no olvido. Todos nos merecemos oportunidades”.

Jesé Rodríguez ha sido rechazado por el Huesca y apunta al extranjero

Aunque el cuadro oscense busca a un nuevo extremo que compita con Ontiveros y con David Ferreiro, finalmente ha descartado ofrecer acomodo a Jesé Rodríguez. Sin equipo después de que el PSG rescindiera su contrato, el atacante de 27 años ha buscado acomodo en LaLiga Santander. Tras ofrecerse al Celta de Vigo y al Getafe, el canario había hecho lo propio con el Huesca. Ahora todo parece indicar que iniciará una nueva etapa en el extranjero, donde maneja ofertas del Niza y del Torino.